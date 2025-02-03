Владелец «Жизньмарта» отрицает кризис в компании, попутно вкладываясь в стартапы

Владелец сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко отрицает наличие кризиса в своей компании. На этом фоне он заявляет о вложениях в несколько стартапов, требующих дополнительных инвестиций. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«В последнее время особенно страждущие пытаются в каждом моем сообщении найти отголоски жуткого кризиса. Недавно я писал о том, что продал дом, чтобы рассчитаться с партнером. Написали так, будто команда из „Жизньмарта“ уходит, я не могу рассчитаться по долгам „Жизньмарта“ и поэтому продаю дом. Но все дело вот в чем: помимо „Жизньмарта“, есть „Ею“, Lifemart, „Гуляш“. Это проекты на этапе стартапа, и они требуют дополнительного финансирования. И я его делаю», — объяснил Зайченко.
По его словам, из-за развития сторонних, не связанных с «Жизньмарт», проектов у него не всегда хватает денег на большие расходы. Также он заявил, что не был обязан срочно продавать дом для расчета с бизнес-партнером. А сделал это, потому что считал правильным и имел шанс попросить отсрочки.
«Для меня это очень крутой кейс, когда из партнерства человек вышел с очень хорошим кушем. Я этим горжусь, плюс человек сделал отличную работу, оставив после себя компанию в отличном состоянии, поэтому я не захотел омрачать это всякими дополнительными отсрочками и задержками», — добавил Иван Зайченко.
О продаже дома он заявил 22 января. Продажа недвижимости была нужна, чтобы выкупить долю партнера, который вышел из бизнеса. В ноябре 2024 года кризис в «Жизньмарте» подтверждал сам Зайченко. Тогда магазинам не хватало около 10% выручки. В конце 2024-го в соцсетях начала появляться информация о том, что магазины «Жизньмарт» по всей России якобы накопили десятки миллионов долгов. А владельцам точек нечем расплачиваться по задолженности. В «Жизньмарте» опровергли это, сославшись на большие отгрузки новогоднего ассортимента.
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