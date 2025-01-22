Владелец «Жизньмарта» продал дом, чтобы рассчитаться с партнером по бизнесу

Владелец сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко продал дом, чтобы рассчитаться с партнером, вышедшим из бизнеса. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Чтобы рассчитаться с одним выходящим из нашего бизнеса партнером и продающим долю, мне пришлось продать свой дом. И вынужден искать инвестиции в Дубай. Это очень грустно. Но в то же время я безумно рад. Человек сделал отличную работу, передает компанию в достойном состоянии и оставляет после себя хорошую замену», — заявил свердловский бизнесмен.
В конце 2024 года в социальных сетях начала появляться информация о том, что магазины «Жизньмарт» по всей России якобы накопили десятки миллионов долгов. А владельцам точек нечем расплачиваться по задолженности, так как нет выручки. В «Жизньмарте» опровергли это. По словам представителей компании, суммы долга появились из-за больших отгрузок новогоднего ассортимента с распределительного центра. Там назвали такую практику «нормальной, повторяющейся ежегодно», но пообещали, что после завершения праздников, партнеры смогут закрыть свои обязательства.
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