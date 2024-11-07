В Екатеринбурге владелец «Жизньмарта» заявил о сильном кризисе в компании

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Сеть работает над тем, чтобы полки снова заполнялись товарами
Сеть работает над тем, чтобы полки снова заполнялись товарами Фото:

Сеть магазинов «Жизньмарт» столкнулась с сильным кризисом, точкам не хватает выручки. Об этом заявил владелец компании Иван Зайченко. 

«Апрель 2024-го — лучший докризисный месяц за всю историю работы „ЖМ“ („Жизньмарта“), магазинам сети, которые были открыты до кризиса не хватает 22% выручки до апрельского уровня. Компания до сих пор находится в сильном кризисе», — написал Зайченко в своем Telegram-канале. После открытия новых магазинов суммарно сети не хватает 10% выручки. 

По словам бизнесмена, пик кризисной ситуации случился в июне, тогда убыточными были 54% магазинов.  К сентябрю их количество сократилось до 30%, компания рассчитывает, что доля снизится еще сильнее в октябре. Зайченко добавил, что за последние четыре месяца сеть выросла до 376 магазинов, но оговорился, что точки открывались по старым договорам, а в настоящий момент все развитие полностью остановлено. 

«Мы продолжаем работать над пищевой безопасностью. Усиливаем контроль, бесконечно сдаем пробы, проверяем фабрики», — подытожил Зайченко. На данный момент компания работает над новогодним ассортиментом и новинками. 

Волна отравлений в «Жизньмарте» прокатилась в конце мая. Тогда десятки людей почувствовали себя плохо, поев блюда сети. Зайченко объявил, что те, кто докажет факт отравления именно в его магазинах, получат по миллиону рублей. Всего об отравлениях ресторатору сообщили около 300 человек. Подробнее об этом — в отдельном сюжете URA.RU.

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Сеть магазинов «Жизньмарт» столкнулась с сильным кризисом, точкам не хватает выручки. Об этом заявил владелец компании Иван Зайченко.  «Апрель 2024-го — лучший докризисный месяц за всю историю работы „ЖМ“ („Жизньмарта“), магазинам сети, которые были открыты до кризиса не хватает 22% выручки до апрельского уровня. Компания до сих пор находится в сильном кризисе», — написал Зайченко в своем Telegram-канале. После открытия новых магазинов суммарно сети не хватает 10% выручки.  По словам бизнесмена, пик кризисной ситуации случился в июне, тогда убыточными были 54% магазинов.  К сентябрю их количество сократилось до 30%, компания рассчитывает, что доля снизится еще сильнее в октябре. Зайченко добавил, что за последние четыре месяца сеть выросла до 376 магазинов, но оговорился, что точки открывались по старым договорам, а в настоящий момент все развитие полностью остановлено.  «Мы продолжаем работать над пищевой безопасностью. Усиливаем контроль, бесконечно сдаем пробы, проверяем фабрики», — подытожил Зайченко. На данный момент компания работает над новогодним ассортиментом и новинками.  Волна отравлений в «Жизньмарте» прокатилась в конце мая. Тогда десятки людей почувствовали себя плохо, поев блюда сети. Зайченко объявил, что те, кто докажет факт отравления именно в его магазинах, получат по миллиону рублей. Всего об отравлениях ресторатору сообщили около 300 человек. Подробнее об этом — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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