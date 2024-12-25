«Жизньмарт» отреагировал на слухи о многомиллионных долгах

Сеть «Жизньмарт» в Екатеринбурге опровергла слухи о снижении выручки

26 декабря 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

В компании заявили, что сеть показывает стабильный рост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Жизньмарт» опроверг слухи о снижении выручки, которые стали появляться в социальных сетях. В компании назвали появившуюся информацию неправдой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе торговой сети. «Говорят, у нас снижается выручка. Это неправда. В большинстве городов мы видим рост декабря, ноября, что очень-очень необычно и позитивно для нас. В декабре цифры [по выручке] уже превысили наши даже самые оптимистичные прогнозы», — прокомментировали в компании. По словам представителей «Жизньмарта», суммы долга, активно обсуждаемые в соцсетях, появились из-за больших отгрузок новогоднего ассортимента с распределительного центра. Там назвали такую практику «нормальной, повторяющейся ежегодно», но пообещали, что после продажи всех товаров и завершения периода праздников, партнеры смогут закрыть свои обязательства. Спад в выручке, однако, подтвердили в Казани, это якобы связано с переходом студентов на дистанционное обучение. В компании отметили, что следят за ситуацией. Ранее в социальных сетях начала появляться информация о том, что магазины «Жизньмарт» по всей России якобы накопили десятки миллионов долгов. А владельцам точек нечем расплачиваться по задолженности, так как нет выручки. В «Жизньмарте» опровергли это. «Сеть показывает стабильный рост и успешную подготовку к сезону», — заключили в торговой сети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Жизньмарт» опроверг слухи о снижении выручки, которые стали появляться в социальных сетях. В компании назвали появившуюся информацию неправдой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе торговой сети. «Говорят, у нас снижается выручка. Это неправда. В большинстве городов мы видим рост декабря, ноября, что очень-очень необычно и позитивно для нас. В декабре цифры [по выручке] уже превысили наши даже самые оптимистичные прогнозы», — прокомментировали в компании. По словам представителей «Жизньмарта», суммы долга, активно обсуждаемые в соцсетях, появились из-за больших отгрузок новогоднего ассортимента с распределительного центра. Там назвали такую практику «нормальной, повторяющейся ежегодно», но пообещали, что после продажи всех товаров и завершения периода праздников, партнеры смогут закрыть свои обязательства. Спад в выручке, однако, подтвердили в Казани, это якобы связано с переходом студентов на дистанционное обучение. В компании отметили, что следят за ситуацией. Ранее в социальных сетях начала появляться информация о том, что магазины «Жизньмарт» по всей России якобы накопили десятки миллионов долгов. А владельцам точек нечем расплачиваться по задолженности, так как нет выручки. В «Жизньмарте» опровергли это. «Сеть показывает стабильный рост и успешную подготовку к сезону», — заключили в торговой сети.