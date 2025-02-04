Финансист предупредила о новом взвинчивании цен из-за повышения ключевой ставки

Инвестиционный советник Кузнецова: ключевая ставка ЦБ РФ скоро вырастет до 23%
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам стоит готовиться к снижению покупательной способности, заявила инвестиционный советник Кузнецова
Россиянам стоит готовиться к снижению покупательной способности, заявила инвестиционный советник Кузнецова Фото:

На следующем заседании Центрального банка РФ, запланированном на 14 февраля, ожидается повышение ключевой ставки до 22-23%. Такое мнение высказала инвестиционный советник и генеральный директор ООО «Международный онлайн-университет инвестиций» Юлия Кузнецова. Она также заявила, что россиянам стоит готовиться к усилению финансовой нагрузки.

«Снижение ставки <...> вызовет новый всплеск потребительского спроса, что приведет к ускоренному росту цен. <...> Центральный банк вынужден держать ставку на высоком уровне, чтобы контролировать валютный рынок», — заявила Кузнецова в беседе с «Газетой.ru». Эксперт предупредила, что россиянам следует ожидать увеличения финансовой нагрузки, роста стоимости кредитов и падения покупательной способности.

Кузнецова подчеркнула, что в условиях повышения ключевой ставки важно активно заниматься самообразованием в области финансов и экономики. Это может помочь гражданам не только защитить, но и приумножить свои сбережения в изменяющихся экономических условиях.

Ранее стало известно, что Россияне массово начали жаловаться в ЦБ из-за начислений процентов по вкладам. Всего было зафиксировано более 2000 обращений, связанных с вопросами по вкладам, из которых 554 случая касались несогласия с начисленными процентами. Рост жалоб связан с увеличением ключевой ставки ЦБ, которая начала расти с середины прошлого года и достигла 21% к концу года.

Как пояснили в Центробанке, в России ключевая процентная ставка должна быть установлена на уровне, значительно превышающем текущий уровень инфляции и ожидаемые инфляционные показатели, на протяжении продолжительного времени. Это необходимо для того, чтобы обеспечить сохранение доходов граждан страны.

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На следующем заседании Центрального банка РФ, запланированном на 14 февраля, ожидается повышение ключевой ставки до 22-23%. Такое мнение высказала инвестиционный советник и генеральный директор ООО «Международный онлайн-университет инвестиций» Юлия Кузнецова. Она также заявила, что россиянам стоит готовиться к усилению финансовой нагрузки. «Снижение ставки <...> вызовет новый всплеск потребительского спроса, что приведет к ускоренному росту цен. <...> Центральный банк вынужден держать ставку на высоком уровне, чтобы контролировать валютный рынок», — заявила Кузнецова в беседе с «Газетой.ru». Эксперт предупредила, что россиянам следует ожидать увеличения финансовой нагрузки, роста стоимости кредитов и падения покупательной способности. Кузнецова подчеркнула, что в условиях повышения ключевой ставки важно активно заниматься самообразованием в области финансов и экономики. Это может помочь гражданам не только защитить, но и приумножить свои сбережения в изменяющихся экономических условиях. Ранее стало известно, что Россияне массово начали жаловаться в ЦБ из-за начислений процентов по вкладам. Всего было зафиксировано более 2000 обращений, связанных с вопросами по вкладам, из которых 554 случая касались несогласия с начисленными процентами. Рост жалоб связан с увеличением ключевой ставки ЦБ, которая начала расти с середины прошлого года и достигла 21% к концу года. Как пояснили в Центробанке, в России ключевая процентная ставка должна быть установлена на уровне, значительно превышающем текущий уровень инфляции и ожидаемые инфляционные показатели, на протяжении продолжительного времени. Это необходимо для того, чтобы обеспечить сохранение доходов граждан страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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