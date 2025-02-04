Что сказано в отчете Минтранса Казахстана о крушении самолета AZAL: подробности авиакатастрофы

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL, в результате которого погибли 38 человек. Из него следует, что незадолго до катастрофы на воздушном судне отказали несколько систем, а затем судно дважды столкнулось с внешними объектами. Произошел взрыв, началась разгерметизация кабины, самолет рухнул. Впоследствии комиссия извлекла из борта посторонние металлические объекты. Подробнее об отказавших системах, посторонних объектах, версии крушения и ходе катастрофы — в материале URA.RU.
Не работал GPS
В самолете не работали GPS и дальномер, говорится в отчете казахского Минтранса, опубликованном на официальном сайте министерства. Давление в первой гидросистеме составляло 3100 PSI, во второй — 3100 PSI, в третьей — 3000 PSI. Были убраны шасси и механизация крыла, однако отказов других систем самолета, судя по полученным Минтрансом данным, не наблюдалось.
Из борта извлекли посторонние объекты
Посторонние металлические объекты извлечены из борта самолета. Комиссия достала их в присутствии представителей Бразилии, Азербайджана и Казахстана и направила их на экспертизу. К отчету прилагаются фотографии извлеченных металлических объектов.
Версия крушения
Возможной причиной авиакатастрофы считается потеря гидравлической жидкости из-за сквозных повреждений борта в киле и стабилизаторе. Часть из них оказалось сквозной, это выяснилось в результате визуального осмотра.
Судя по представленной в отчете расшифровке разговоров диспетчеров и экипажа самолета, пилоты сообщали об ударе птиц и взрыве в районе одного из кресел в салоне воздушного судна. Сработала сигнализация, отключился автопилот.
Незадолго до падения командир экипажа сообщил, что в кабине заканчивается кислород. Это заставило его подумать, что взрыв произошел из-за кислородного баллона.
Ход катастрофы
Эксперты сделали предварительные выводы о ходе катастрофы. Они основывались, в частности, на данных с «черных ящиков», полученных с места крушения самолета.
- 05:13:30. Самолет набирал высоту, GPS и дальномер не работали;
- 05:13:31. Звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота, автомата тяги;
- 05:13:36. Отказала система триммирования (балансирования самолета для избегания лишних нагрузок при сохранении траектории, — прим. URA.RU);
- 05:13:39. Началась разгерметизация кабины;
- 05:13:47. Сработала сигнализация из-за низкого давления во второй гидросистеме. В первой гидросистеме давление упало до нуля;
- 05:13:56. Повторный звуковой удар;
- 05:14:58. Командир связался с бортпроводником для выяснения ситуации. «Взорвалось 2 сидения, я … ммм я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю», — так бортпроводник ответил на вопрос о том, что случилось.
- 05:42. Экипаж самостоятельно принял решение следовать в Актау вместо Грозного для аварийной посадки;
- 06:27:58. Самолет столкнулся с землей.
Авиакатастрофа
Самолет Azerbaijan Airlines рейса Баку — Грозный разбился 25 декабря у города Актау (Казахстан). Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38. Официальной версией было столкновение с птицами, однако
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил РФ в крушении самолета AZAL в Казахстане. Украинский лидер Владимир Зеленский посоветовал Алиеву «давить на Россию», чтобы та рассказала подробности крушения.
Позже было опубликовано содержимое черных ящиков. Из записи следует, что диспетчеры предлагали сесть сначала в Грозном, затем — в Махачкале, но экипаж проигнорировал советы.
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