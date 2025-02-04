04 февраля 2025

Что сказано в отчете Минтранса Казахстана о крушении самолета AZAL: подробности авиакатастрофы

Минтранс Казахстана представил предварительный отчет об авиакатастрофе в Актау
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эксперты сделали предварительные выводы о ходе катастрофы
Эксперты сделали предварительные выводы о ходе катастрофы Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL, в результате которого погибли 38 человек. Из него следует, что незадолго до катастрофы на воздушном судне отказали несколько систем, а затем судно дважды столкнулось с внешними объектами. Произошел взрыв, началась разгерметизация кабины, самолет рухнул. Впоследствии комиссия извлекла из борта посторонние металлические объекты. Подробнее об отказавших системах, посторонних объектах, версии крушения и ходе катастрофы — в материале URA.RU. 

Не работал GPS

В самолете не работали GPS и дальномер, говорится в отчете казахского Минтранса, опубликованном на официальном сайте министерства. Давление в первой гидросистеме составляло 3100 PSI, во второй — 3100 PSI, в третьей — 3000 PSI. Были убраны шасси и механизация крыла, однако отказов других систем самолета, судя по полученным Минтрансом данным, не наблюдалось.

Из борта извлекли посторонние объекты

Посторонние металлические объекты извлечены из борта самолета. Комиссия достала их в присутствии представителей Бразилии, Азербайджана и Казахстана и направила их на экспертизу. К отчету прилагаются фотографии извлеченных металлических объектов.

Версия крушения

Возможной причиной авиакатастрофы считается потеря гидравлической жидкости из-за сквозных повреждений борта в киле и стабилизаторе. Часть из них оказалось сквозной, это выяснилось в результате визуального осмотра.

Судя по представленной в отчете расшифровке разговоров диспетчеров и экипажа самолета, пилоты сообщали об ударе птиц и взрыве в районе одного из кресел в салоне воздушного судна. Сработала сигнализация, отключился автопилот.

Незадолго до падения командир экипажа сообщил, что в кабине заканчивается кислород. Это заставило его подумать, что взрыв произошел из-за кислородного баллона. 

Ход катастрофы

Эксперты сделали предварительные выводы о ходе катастрофы. Они основывались, в частности, на данных с «черных ящиков», полученных с места крушения самолета.

  • 05:13:30. Самолет набирал высоту, GPS и дальномер не работали;
  • 05:13:31. Звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота, автомата тяги;
  • 05:13:36. Отказала система триммирования (балансирования самолета для избегания лишних нагрузок при сохранении траектории, — прим. URA.RU);
  • 05:13:39. Началась разгерметизация кабины;
  • 05:13:47. Сработала сигнализация из-за низкого давления во второй гидросистеме. В первой гидросистеме давление упало до нуля;
  • 05:13:56. Повторный звуковой удар;
  • 05:14:58. Командир связался с бортпроводником для выяснения ситуации. «Взорвалось 2 сидения, я … ммм я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю», — так бортпроводник ответил на вопрос о том, что случилось.
  • 05:42. Экипаж самостоятельно принял решение следовать в Актау вместо Грозного для аварийной посадки;
  • 06:27:58. Самолет столкнулся с землей.

Авиакатастрофа

Самолет Azerbaijan Airlines рейса Баку — Грозный разбился 25 декабря у города Актау (Казахстан). Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38. Официальной версией было столкновение с птицами, однако 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил РФ в крушении самолета AZAL в Казахстане. Украинский лидер Владимир Зеленский посоветовал Алиеву «давить на Россию», чтобы та рассказала подробности крушения.

Позже было опубликовано содержимое черных ящиков. Из записи следует, что диспетчеры предлагали сесть сначала в Грозном, затем — в Махачкале, но экипаж проигнорировал советы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL, в результате которого погибли 38 человек. Из него следует, что незадолго до катастрофы на воздушном судне отказали несколько систем, а затем судно дважды столкнулось с внешними объектами. Произошел взрыв, началась разгерметизация кабины, самолет рухнул. Впоследствии комиссия извлекла из борта посторонние металлические объекты. Подробнее об отказавших системах, посторонних объектах, версии крушения и ходе катастрофы — в материале URA.RU.  Не работал GPS В самолете не работали GPS и дальномер, говорится в отчете казахского Минтранса, опубликованном на официальном сайте министерства. Давление в первой гидросистеме составляло 3100 PSI, во второй — 3100 PSI, в третьей — 3000 PSI. Были убраны шасси и механизация крыла, однако отказов других систем самолета, судя по полученным Минтрансом данным, не наблюдалось. Из борта извлекли посторонние объекты Посторонние металлические объекты извлечены из борта самолета. Комиссия достала их в присутствии представителей Бразилии, Азербайджана и Казахстана и направила их на экспертизу. К отчету прилагаются фотографии извлеченных металлических объектов. Версия крушения Возможной причиной авиакатастрофы считается потеря гидравлической жидкости из-за сквозных повреждений борта в киле и стабилизаторе. Часть из них оказалось сквозной, это выяснилось в результате визуального осмотра. Судя по представленной в отчете расшифровке разговоров диспетчеров и экипажа самолета, пилоты сообщали об ударе птиц и взрыве в районе одного из кресел в салоне воздушного судна. Сработала сигнализация, отключился автопилот. Незадолго до падения командир экипажа сообщил, что в кабине заканчивается кислород. Это заставило его подумать, что взрыв произошел из-за кислородного баллона.  Ход катастрофы Эксперты сделали предварительные выводы о ходе катастрофы. Они основывались, в частности, на данных с «черных ящиков», полученных с места крушения самолета. Авиакатастрофа Самолет Azerbaijan Airlines рейса Баку — Грозный разбился 25 декабря у города Актау (Казахстан). Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38. Официальной версией было столкновение с птицами, однако  Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил РФ в крушении самолета AZAL в Казахстане. Украинский лидер Владимир Зеленский посоветовал Алиеву «давить на Россию», чтобы та рассказала подробности крушения. Позже было опубликовано содержимое черных ящиков. Из записи следует, что диспетчеры предлагали сесть сначала в Грозном, затем — в Махачкале, но экипаж проигнорировал советы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...