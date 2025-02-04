У самолета AZAL, разбившегося в Казахстане, не работал GPS

В самолете AZAL, который рухнул в Казахстане 25 декабря и где погибла половина пассажиров, не работали GPS и дальномер. Это следует из отчета Минтранса Казахстана.
«Системы глобального позиционирования GPS 1 и GPS 2 не принимали сигналы со спутников. Дальномер DME не принимал сигналы с наземных станций», — отмечается в документе, он опубликован на официальном сайте министерства.
Там также говорится о том, что давление в первой гидросистеме составляло 3100 PSI, во второй — 3100 PSI, в третьей — 3000 PSI. Были убраны шасси и механизация крыла, однако отказов других систем самолета, судя по полученным Минтрансом данным, не наблюдалось.
Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря у города Актау (Казахстан). Основной версией крушения является столкновение с птицами. Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38.
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