У самолета AZAL, разбившегося в Казахстане, не работал GPS

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В самолете AZAL не работали GPS и дальномер, но отказов других систем не было
В самолете AZAL не работали GPS и дальномер, но отказов других систем не было Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

В самолете AZAL, который рухнул в Казахстане 25 декабря и где погибла половина пассажиров, не работали GPS и дальномер. Это следует из отчета Минтранса Казахстана.

«Системы глобального позиционирования GPS 1 и GPS 2 не принимали сигналы со спутников. Дальномер DME не принимал сигналы с наземных станций», — отмечается в документе, он опубликован на официальном сайте министерства. 

Там также говорится о том, что давление в первой гидросистеме составляло 3100 PSI, во второй — 3100 PSI, в третьей — 3000 PSI. Были убраны шасси и механизация крыла, однако отказов других систем самолета, судя по полученным Минтрансом данным, не наблюдалось.

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря у города Актау (Казахстан). Основной версией крушения является столкновение с птицами. Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38.

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В самолете AZAL, который рухнул в Казахстане 25 декабря и где погибла половина пассажиров, не работали GPS и дальномер. Это следует из отчета Минтранса Казахстана. «Системы глобального позиционирования GPS 1 и GPS 2 не принимали сигналы со спутников. Дальномер DME не принимал сигналы с наземных станций», — отмечается в документе, он опубликован на официальном сайте министерства.  Там также говорится о том, что давление в первой гидросистеме составляло 3100 PSI, во второй — 3100 PSI, в третьей — 3000 PSI. Были убраны шасси и механизация крыла, однако отказов других систем самолета, судя по полученным Минтрансом данным, не наблюдалось. Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря у города Актау (Казахстан). Основной версией крушения является столкновение с птицами. Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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