04 февраля 2025

Команда Team Spirit с курганцем Вишняковым победила сильных соперников в Польше

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Киберспортсмены вышли в плей-офф турнира
Киберспортсмены вышли в плей-офф турнира Фото:

Команда по компьютерной игре Counter Strike 2 из России Team Spirit, капитаном которой является курганец Леонид Вишняков (игровой никнейм — chopper), победила соперников из Gamer Legion на турнире в польском городе Катовице. Об этом рассказали представители коллектива.

«Team Spirit обыграла команды Team Liquid и Gamer Legion. Игры были сложными, но мы победили», — сообщается в паблике команды в соцсети «ВКонтакте». Team Spirit вышла в плей-офф международного чемпионата.

Леонид Вишняков родился 4 февраля 1997 года в Кургане. В 2015 году он без всяких успехов отыграл месяц за российскую команду Enso. На следующий год chopper успел сменить восемь коллективов — Quest, Tempest, FLuffy Gangsters, Binary Dragons, NokSuKao, ANOX, ALL-IN. Осенью 2016 года Вишняков стал членом команды Vega Squadron, где отыграл два года. Накопив опыта в киберспорте Леонид влился в российскую команду Team Spirit и стал ее капитаном.

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Команда по компьютерной игре Counter Strike 2 из России Team Spirit, капитаном которой является курганец Леонид Вишняков (игровой никнейм — chopper), победила соперников из Gamer Legion на турнире в польском городе Катовице. Об этом рассказали представители коллектива. «Team Spirit обыграла команды Team Liquid и Gamer Legion. Игры были сложными, но мы победили», — сообщается в паблике команды в соцсети «ВКонтакте». Team Spirit вышла в плей-офф международного чемпионата. Леонид Вишняков родился 4 февраля 1997 года в Кургане. В 2015 году он без всяких успехов отыграл месяц за российскую команду Enso. На следующий год chopper успел сменить восемь коллективов — Quest, Tempest, FLuffy Gangsters, Binary Dragons, NokSuKao, ANOX, ALL-IN. Осенью 2016 года Вишняков стал членом команды Vega Squadron, где отыграл два года. Накопив опыта в киберспорте Леонид влился в российскую команду Team Spirit и стал ее капитаном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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