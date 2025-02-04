Команда Team Spirit с курганцем Вишняковым победила сильных соперников в Польше

Команда по компьютерной игре Counter Strike 2 из России Team Spirit, капитаном которой является курганец Леонид Вишняков (игровой никнейм — chopper), победила соперников из Gamer Legion на турнире в польском городе Катовице. Об этом рассказали представители коллектива.
«Team Spirit обыграла команды Team Liquid и Gamer Legion. Игры были сложными, но мы победили», — сообщается в паблике команды в соцсети «ВКонтакте». Team Spirit вышла в плей-офф международного чемпионата.
Леонид Вишняков родился 4 февраля 1997 года в Кургане. В 2015 году он без всяких успехов отыграл месяц за российскую команду Enso. На следующий год chopper успел сменить восемь коллективов — Quest, Tempest, FLuffy Gangsters, Binary Dragons, NokSuKao, ANOX, ALL-IN. Осенью 2016 года Вишняков стал членом команды Vega Squadron, где отыграл два года. Накопив опыта в киберспорте Леонид влился в российскую команду Team Spirit и стал ее капитаном.
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