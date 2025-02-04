Раненый на СВО пермяк отбивался от атак противника, не позволив захватить отбитые укрепления

Военнослужащий из города Краснокамска Пермского края Александр Моисеев проявил себя в ходе участия в спецоперации. В октябре 2024 года рядовой Моисеев был назначен командиром штурмовой группы. Военнослужащим была поставлена задача захватить позиции противника в районе населенного пункта Цукурино (ДНР). Моисеев с бойцами взял опорный пункт и, несмотря на полученное в ходе боя ранение, удерживал его до прибытия подкреплений. Об этом URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
«Александр Моисеев попал под минометный обстрел, получил осколочное ранение. Тем не менее, он не покинул свои позиции и продолжал защищать удерживаемый опорный пункт. Под его руководством группа успешно отразила несколько атак противника. В результате порядка 10 человек со стороны вражеских сил были уничтожены или ранены. Поставленная задача была выполнена, прорыва вражеских сил не допущено», — сказано в боевом листке, который предоставила ветеранская организация. Рядовой Моисеев проходит военную службу по контракту с июля 2024 года в должности пулеметчика мотострелкового отделения.
Бойцы из Прикамья неоднократно проявляли мужество и героизм в зоне проведения СВО. Так, Николай Зайцев помог разгромить украинский опорный пункт, заглушив каналы, по которым враг управлял дронами. Контрактник Владислав Сусликов на спецоперации уничтожил огневую точку ВСУ и спас двух тяжелораненых сослуживцев. А уроженец поселка Суксун Иван Гвоздев под атакой БПЛА спас бронетранспортер, благодаря чему, российские штурмовики смогли продолжить вести наступление.
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