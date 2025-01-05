05 января 2025

Пермяк разгромил минометные расчеты ВСУ, подавив сигнал управления дронами врага

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец установил направление полета дронов ВСУ, с помощью которых корректировали огонь
Боец установил направление полета дронов ВСУ, с помощью которых корректировали огонь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец из Перми Николай Зайцев помог разгромить украинский опорный пункт, заглушив каналы, по которым враг управлял дронами. Продвижению штурмовых групп ВС РФ в окрестностях города Селидово (ДНР) мешали плотные минометные обстрелы, рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«Зайцев настроил рабочие частоты средств РЭБ и отдал команду включить их для подавления каналов управления беспилотниками. В результате вражеские дроны нанесли удары по украинским позициям, вызвав панику среди боевиков», — пояснили ветераны.

Моментом воспользовались российские штурмовики, которые окружили неприятеля. Огневые точки были ликвидированы в считанные минуты.

Ранее URA.RU писало об операторе БПЛА из Александровска, который помог штурмовым группам преодолеть минометные расчеты противника. Боевое столкновение произошло возле Новоселовки Первой на покровском направлении.

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Боец из Перми Николай Зайцев помог разгромить украинский опорный пункт, заглушив каналы, по которым враг управлял дронами. Продвижению штурмовых групп ВС РФ в окрестностях города Селидово (ДНР) мешали плотные минометные обстрелы, рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». «Зайцев настроил рабочие частоты средств РЭБ и отдал команду включить их для подавления каналов управления беспилотниками. В результате вражеские дроны нанесли удары по украинским позициям, вызвав панику среди боевиков», — пояснили ветераны. Моментом воспользовались российские штурмовики, которые окружили неприятеля. Огневые точки были ликвидированы в считанные минуты. Ранее URA.RU писало об операторе БПЛА из Александровска, который помог штурмовым группам преодолеть минометные расчеты противника. Боевое столкновение произошло возле Новоселовки Первой на покровском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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