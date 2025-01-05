Пермяк разгромил минометные расчеты ВСУ, подавив сигнал управления дронами врага

Боец из Перми Николай Зайцев помог разгромить украинский опорный пункт, заглушив каналы, по которым враг управлял дронами. Продвижению штурмовых групп ВС РФ в окрестностях города Селидово (ДНР) мешали плотные минометные обстрелы, рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
«Зайцев настроил рабочие частоты средств РЭБ и отдал команду включить их для подавления каналов управления беспилотниками. В результате вражеские дроны нанесли удары по украинским позициям, вызвав панику среди боевиков», — пояснили ветераны.
Моментом воспользовались российские штурмовики, которые окружили неприятеля. Огневые точки были ликвидированы в считанные минуты.
Ранее URA.RU писало об операторе БПЛА из Александровска, который помог штурмовым группам преодолеть минометные расчеты противника. Боевое столкновение произошло возле Новоселовки Первой на покровском направлении.
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