05 февраля 2025

Путин тремя словами оценил работу ВС РФ в Курской области

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Владимир Путин оценил работу морпехов в Курской области
Владимир Путин оценил работу морпехов в Курской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский президент Владимир Путин рассказал о боевой обстановке в Курской области. По его словам, морпехи РФ воюют круто, грамотно, дерзко.

«Морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Также воюют на этом участке и пехотинцы Черноморского флота», — подчеркнул Путин во время встречи с врио главы региона Александром Хинштейном. Глава страны также поддержал идею о присвоении 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетное наименование «Курская».

Путин провел встречу с Хинштейном вечером 5 февраля, где обсудил общую обстановку в регионе. Президент отметил, что обстановка по-прежнему остается сложной. Также на повестке стоял вопрос компенсации жителям Курской области. 

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Российский президент Владимир Путин рассказал о боевой обстановке в Курской области. По его словам, морпехи РФ воюют круто, грамотно, дерзко. «Морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Также воюют на этом участке и пехотинцы Черноморского флота», — подчеркнул Путин во время встречи с врио главы региона Александром Хинштейном. Глава страны также поддержал идею о присвоении 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетное наименование «Курская». Путин провел встречу с Хинштейном вечером 5 февраля, где обсудил общую обстановку в регионе. Президент отметил, что обстановка по-прежнему остается сложной. Также на повестке стоял вопрос компенсации жителям Курской области. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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