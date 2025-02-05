Путин тремя словами оценил работу ВС РФ в Курской области

Российский президент Владимир Путин рассказал о боевой обстановке в Курской области. По его словам, морпехи РФ воюют круто, грамотно, дерзко.
«Морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Также воюют на этом участке и пехотинцы Черноморского флота», — подчеркнул Путин во время встречи с врио главы региона Александром Хинштейном. Глава страны также поддержал идею о присвоении 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетное наименование «Курская».
Путин провел встречу с Хинштейном вечером 5 февраля, где обсудил общую обстановку в регионе. Президент отметил, что обстановка по-прежнему остается сложной. Также на повестке стоял вопрос компенсации жителям Курской области.
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