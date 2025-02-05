После поножовщины в гимназии Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

Силовики возбудили уголовное дело после поножовщины в екатеринбургской гимназии №205 с участием 13-летних школьников. Об этом сообщил источник URA.RU.
«Против парня, который ударил сверстника ножом, завели дело по п. „б“ ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сказал собеседник агентства. Возбудить уголовное дело требовал глава СКР Александр Бастрыкин. Комментариев от регионального Следкома нет.
Кроме того, по данным инсайдера URA.RU, мальчику грозит административное наказание из-за нацисткой свастики, которую нашли в его тетради. Семью ученика проверят сотрудники ПДН. Также силовики выяснят, соблюдаются ли в школе требования по антитеррористической защите.
ЧП произошло 4 февраля. По предварительным данным, два семиклассника поругались и устроили драку. Один из них достал нож и ударил оппонента. Обошлось без серьезных травм (пострадавшему назначили постельный режим. После происшествия мэр Алексей Орлов потребовал проверить все ЧОПы, которые работают в образовательных учреждениях (как подросток пронес в школу оружие — загадка). Все, что известно о драке, — в сюжете URA.RU.
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