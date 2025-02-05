05 февраля 2025

После поножовщины в гимназии Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Потасовка произошла в школе на Уралмаше 4 февраля Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге в гимназии произошла поножовщина

Силовики возбудили уголовное дело после поножовщины в екатеринбургской гимназии №205 с участием 13-летних школьников. Об этом сообщил источник URA.RU.

«Против парня, который ударил сверстника ножом, завели дело по п. „б“ ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сказал собеседник агентства. Возбудить уголовное дело требовал глава СКР Александр Бастрыкин. Комментариев от регионального Следкома нет.

Кроме того, по данным инсайдера URA.RU, мальчику грозит административное наказание из-за нацисткой свастики, которую нашли в его тетради. Семью ученика проверят сотрудники ПДН. Также силовики выяснят, соблюдаются ли в школе требования по антитеррористической защите.

ЧП произошло 4 февраля. По предварительным данным, два семиклассника поругались и устроили драку. Один из них достал нож и ударил оппонента. Обошлось без серьезных травм (пострадавшему назначили постельный режим. После происшествия мэр Алексей Орлов потребовал проверить все ЧОПы, которые работают в образовательных учреждениях (как подросток пронес в школу оружие — загадка). Все, что известно о драке, — в сюжете URA.RU.

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Силовики возбудили уголовное дело после поножовщины в екатеринбургской гимназии №205 с участием 13-летних школьников. Об этом сообщил источник URA.RU. «Против парня, который ударил сверстника ножом, завели дело по п. „б“ ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сказал собеседник агентства. Возбудить уголовное дело требовал глава СКР Александр Бастрыкин. Комментариев от регионального Следкома нет. Кроме того, по данным инсайдера URA.RU, мальчику грозит административное наказание из-за нацисткой свастики, которую нашли в его тетради. Семью ученика проверят сотрудники ПДН. Также силовики выяснят, соблюдаются ли в школе требования по антитеррористической защите. ЧП произошло 4 февраля. По предварительным данным, два семиклассника поругались и устроили драку. Один из них достал нож и ударил оппонента. Обошлось без серьезных травм (пострадавшему назначили постельный режим. После происшествия мэр Алексей Орлов потребовал проверить все ЧОПы, которые работают в образовательных учреждениях (как подросток пронес в школу оружие — загадка). Все, что известно о драке, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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