Ополченцы ДНР и ЛНР получат две пенсии

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подготовке поправок в законодательство, направленных на поддержку ополченцев ДНР и ЛНР, получивших ранения в боевых действиях. Речь идет о выплатах двойных пенсий. Об этом он сообщил на заседании правительства, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».
«Государственная Дума уже приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает выплату двойных пенсий для ополченцев ДНР и ЛНР, получивших ранения. Одна пенсия предусмотрена по возрасту или выслуге лет, другая — по инвалидности», — сообщил Мишустин.
По словам премьер-министра, дополнительно, в рамках подготовки ко второму чтению, правительство внесло поправки, согласно которым пенсия по инвалидности для участников добровольческих формирований, пострадавших на поле боя, будет назначаться автоматически, без необходимости подачи заявления. Этот механизм уже предусмотрен для членов воинских формирований.
Также планируется усовершенствовать процедуру выплаты пенсионных накоплений погибшим участникам СВО. «Поддержка наших ребят и членов их семей была и остается в приоритете работы правительства. Важно, чтобы им оказывалось содействие в решении абсолютно всех вопросов без волокиты», — подчеркнул Михаил Мишустин.
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