Водитель чудом избежал ДТП
Свердловский водитель чудом избежал смертельного ДТП на Серовском тракте. Шофер успел вовремя заметить большегруз, который перегородил дорогу. Об этом сообщает очевидец.
Судя по кадрам, которые опубликованы в telegram-канале «Серовский тракт Онлайн», водитель машины успел экстренно затормозить перед препятствием в виде автомобиля, который перекрыл полосу движения. Сноровка помогла избежать трагических последствий.
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