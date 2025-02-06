06 февраля 2025

На свердловской «трассе смерти» водитель грузовика чудом избежал ДТП. Видео

В Свердловской области водитель избежал ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель чудом избежал ДТП
Водитель чудом избежал ДТП Фото:

Свердловский водитель чудом избежал смертельного ДТП на Серовском тракте. Шофер успел вовремя заметить большегруз, который перегородил дорогу. Об этом сообщает очевидец.

Судя по кадрам, которые опубликованы в telegram-канале «Серовский тракт Онлайн», водитель машины успел экстренно затормозить перед препятствием в виде автомобиля, который перекрыл полосу движения. Сноровка помогла избежать трагических последствий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский водитель чудом избежал смертельного ДТП на Серовском тракте. Шофер успел вовремя заметить большегруз, который перегородил дорогу. Об этом сообщает очевидец. Судя по кадрам, которые опубликованы в telegram-канале «Серовский тракт Онлайн», водитель машины успел экстренно затормозить перед препятствием в виде автомобиля, который перекрыл полосу движения. Сноровка помогла избежать трагических последствий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...