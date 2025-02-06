Мэр Дегтярска вымогал взятку у свердловского застройщика

Глава Дегтярска Пильников требовал взятку от бизнесмена Мамедова

07 февраля 2025 в 10:25 Размер текста - 17 +

Сарраф Мамедов, уверяет его адвокат, сотрудничает с силовиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска Арестованный по делу о коррупции глава свердловской строительной компании «Жилые кварталы» Сарраф Мамедов был вынужден дать взятку мэру Дегтярска Вадиму Пильникову (тоже попал в СИЗО), потому что тот якобы вымогал у него деньги. Об этом URA.RU рассказал адвокат бизнесмена Вячеслав Войнов. «Что касается обвинений в даче взятки. Передача денежных средств была вынужденной мерой, обусловленной вымогательством со стороны главы администрации. Именно по этой причине Сарраф Мамедов не только не скрывается от следствия, но, напротив, оказывает всестороннее содействие в расследовании данного преступления, помогая правоохранительным органам выявить все обстоятельства дела», — заявил защитник. Кроме того, он опроверг сведения о том, что компания Мамедова якобы плохо занималась строительством жилья. «„Жилые Кварталы“ — социально ориентированная компания, за годы своей работы успешно реализовавшая более 350 госконтрактов. Было построено и передано государству свыше 1000 квартир, предназначенных для детей-сирот, а также для граждан, переселяемых из ветхого жилья. Деятельность фирмы строго соответствовала поручениям президента РФ Владимира Путина и свердловского губернатора Евгения Куйвашева, направленным на улучшение жилищных условий социально незащищенных слоев населения», — отметил Войнов. Новость по теме В Первоуральске задержали застройщика, подозреваемого в даче взятки мэру По его словам, все объекты, возведенные Мамедовым, прошли государственную строительную экспертизу. «В связи с этим утверждения о якобы „серьезных недостатках“ в строительстве не имеют под собой никаких оснований. Данная информация является недостоверной и вводит общественность в заблуждение», — заключил он. Об аресте Мамедова стало известно 5 февраля. По данным URA.RU, он выступил посредником при передаче взятки Пильникову, чтобы тот подписал акты о выполнении работ. 6 февраля был арестован экс-замглавы Дегтярска Виктор Солдатов, который, по версии следствия, дал деньги Пильникову. Самого Пильникова отправили под стражу в декабре прошлого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. По неподтвержденной информации, на допросах чиновник вину признал и дал показания на главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас также находится под стражей. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованный по делу о коррупции глава свердловской строительной компании «Жилые кварталы» Сарраф Мамедов был вынужден дать взятку мэру Дегтярска Вадиму Пильникову (тоже попал в СИЗО), потому что тот якобы вымогал у него деньги. Об этом URA.RU рассказал адвокат бизнесмена Вячеслав Войнов. «Что касается обвинений в даче взятки. Передача денежных средств была вынужденной мерой, обусловленной вымогательством со стороны главы администрации. Именно по этой причине Сарраф Мамедов не только не скрывается от следствия, но, напротив, оказывает всестороннее содействие в расследовании данного преступления, помогая правоохранительным органам выявить все обстоятельства дела», — заявил защитник. Кроме того, он опроверг сведения о том, что компания Мамедова якобы плохо занималась строительством жилья. «„Жилые Кварталы“ — социально ориентированная компания, за годы своей работы успешно реализовавшая более 350 госконтрактов. Было построено и передано государству свыше 1000 квартир, предназначенных для детей-сирот, а также для граждан, переселяемых из ветхого жилья. Деятельность фирмы строго соответствовала поручениям президента РФ Владимира Путина и свердловского губернатора Евгения Куйвашева, направленным на улучшение жилищных условий социально незащищенных слоев населения», — отметил Войнов. По его словам, все объекты, возведенные Мамедовым, прошли государственную строительную экспертизу. «В связи с этим утверждения о якобы „серьезных недостатках“ в строительстве не имеют под собой никаких оснований. Данная информация является недостоверной и вводит общественность в заблуждение», — заключил он. Об аресте Мамедова стало известно 5 февраля. По данным URA.RU, он выступил посредником при передаче взятки Пильникову, чтобы тот подписал акты о выполнении работ. 6 февраля был арестован экс-замглавы Дегтярска Виктор Солдатов, который, по версии следствия, дал деньги Пильникову. Самого Пильникова отправили под стражу в декабре прошлого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. По неподтвержденной информации, на допросах чиновник вину признал и дал показания на главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас также находится под стражей. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.