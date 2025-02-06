Лидер мощной свердловской банды из 90-х сбежал от суда на СВО

Лидер тагильской банды «Герат-Урал» Селезнев ушел от суда на СВО

07 февраля 2025 в 10:53 Размер текста - 17 +

Андрея Селезнева обвиняют в серии заказных убийств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лидер некогда мощной нижнетагильской ОПГ «Герат-Урал» Андрей Селезнев, обвиняемый в заказных убийствах, стал участником российской спецоперации на Украине. Его уголовное дело приостановлено. Об этом URA.RU сообщили в Тагилстроевском райсуде. «В суд поступило ходатайство от военного комиссара о приостановлении указанного делопроизводства, потому что Селезнев заключил контракт о прохождении военной службы в рядах ВС РФ. Судом принято решено приостановить дело. При этом Селезнев не освобожден от уголовной ответственности, дело приостановлено до устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления», — сообщили в инстанции. В девяностые Селезнев был известен по прозвищу Селя. Его группировка преимущественно состояла из ветеранов войны в Афганистане. Банда занималась отмыванием денег, ее интересы распространялись на несколько местных предприятий. Новость по теме Вдова авторитета требует деньги с лидера свердловской банды из 90-х. Фото Силовики разгромили ОПГ в 2001 году. Селезнева с подельниками обвинили в создании преступной группировки, бандитизме, вымогательствах и убийствах. Селя получил 7,5 лет колонии. Тогда следователи не смогли доказать его причастность к убийствам авторитетов Юрия Смирнова (Букараня), Владимира Малыгина (Малыш), главы «Тагмета» Андрея Ермолаева и начальника его службы безопасности Игоря Кокуши — и сделали это лишь в 2023-м. Малыша, как считает следствие, убили бывшие члены его банды (один из них — Игорь Лобанов), которые примкнули к Селе. Этим убийством они хотели доказать свою преданность Селезневу. Сейчас Селя отрицает вину в организации убийства. По его словам, он просто дал два автомата, а инициатива исходила исключительно от Лобанова. К слову, за это он получил 7,8 лет колонии. Убийство Букарани бойцы Селезнева совершили в 1995 году. Одним из исполнителей стал Андрей Рогожкин. На этой неделе его приговорили к колонии. Расстрел Ермолаева и Кокуши произошел в 1996 году. Бизнесмен несколько лет находился под «крышей» «Герат-Урала», но впоследствии отказался от их услуг. Селезнев испугался, что компания Ермолаева может перейти под контроль главного конкурента — ОПГ «Фортуна», поэтому, по версии следствия, и решился устранить предпринимателя. Место, где расстреляли бизнесмена и его «безопасника» Фото: Артем Нилов © URA.RU На арке появилась памятная доска Фото: Артем Нилов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер некогда мощной нижнетагильской ОПГ «Герат-Урал» Андрей Селезнев, обвиняемый в заказных убийствах, стал участником российской спецоперации на Украине. Его уголовное дело приостановлено. Об этом URA.RU сообщили в Тагилстроевском райсуде. «В суд поступило ходатайство от военного комиссара о приостановлении указанного делопроизводства, потому что Селезнев заключил контракт о прохождении военной службы в рядах ВС РФ. Судом принято решено приостановить дело. При этом Селезнев не освобожден от уголовной ответственности, дело приостановлено до устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления», — сообщили в инстанции. В девяностые Селезнев был известен по прозвищу Селя. Его группировка преимущественно состояла из ветеранов войны в Афганистане. Банда занималась отмыванием денег, ее интересы распространялись на несколько местных предприятий. Силовики разгромили ОПГ в 2001 году. Селезнева с подельниками обвинили в создании преступной группировки, бандитизме, вымогательствах и убийствах. Селя получил 7,5 лет колонии. Тогда следователи не смогли доказать его причастность к убийствам авторитетов Юрия Смирнова (Букараня), Владимира Малыгина (Малыш), главы «Тагмета» Андрея Ермолаева и начальника его службы безопасности Игоря Кокуши — и сделали это лишь в 2023-м. Малыша, как считает следствие, убили бывшие члены его банды (один из них — Игорь Лобанов), которые примкнули к Селе. Этим убийством они хотели доказать свою преданность Селезневу. Сейчас Селя отрицает вину в организации убийства. По его словам, он просто дал два автомата, а инициатива исходила исключительно от Лобанова. К слову, за это он получил 7,8 лет колонии. Убийство Букарани бойцы Селезнева совершили в 1995 году. Одним из исполнителей стал Андрей Рогожкин. На этой неделе его приговорили к колонии. Расстрел Ермолаева и Кокуши произошел в 1996 году. Бизнесмен несколько лет находился под «крышей» «Герат-Урала», но впоследствии отказался от их услуг. Селезнев испугался, что компания Ермолаева может перейти под контроль главного конкурента — ОПГ «Фортуна», поэтому, по версии следствия, и решился устранить предпринимателя.