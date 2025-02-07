Жога заявил о важности Арктики для Урала

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога принял участие в заседании оргкомитета форума «Артика — территория диалога». Он отметил важность северного региона для России, в особенности для УрФО, сообщает пресс-служба полпредства.
«...Сегодня важно не только сохранить ведущие позиции в регионе, но и обеспечить интенсивное развитие Арктики: её логистических возможностей, технологий добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов и, конечно, инфраструктуры для жизни людей. Для УрФО реализация этих задач имеет принципиальное значение: в Арктике расположен весь Ямало-Ненецкий автономный округ и два муниципальных района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — Белоярский и Берёзовский», — подчеркнул полпред.
Жога отметил, что Арктика является ключевой ресурсной базой России, без которой сложно представить развитие российской экономики. 15 % ВВП страны формируется именно в там. Президент Владимир Путин обозначил, что освоение Арктики является приоритетом страны.
Форум «Арктика — территория диалога» проводится с 2010 года. На нем обсуждают актуальные вопросы социально-экономического развития арктических территорий. Сам форум пройдет 26-27 марта в Мурманске.
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