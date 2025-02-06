06 февраля 2025

Городское кладбище в ЯНАО повредили во время уборки. Видео

Коммунальщик снес ограждения на кладбище Нового Уренгоя
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальщик снес ограждение на кладбище
Коммунальщик снес ограждение на кладбище Фото:

Коммунальщик в Новом Уренгое (ЯНАО) во время уборки городского кладбища от снега повредил ограду. Об этом URA.RU стало известно из сообщения в местных социальных сетях. 

«Коммунальщики сломали ограды на кладбище Нового Уренгоя при чистке снега. Факт повреждения уже зафиксировали сотрудники специализированной службы по вопросам похоронного дела и составили акт», — сообщили в telegram-канале Новый Уренгой.

Корреспондент агентства обратился в администрацию города. Информацию о повреждении ограды на кладбище подтвердили — подрядчик ограждение восстановит при наступлении благоприятных условий погоды.

Ранее URA.RU сообщало, что зеленые насаждения в Надыме (ЯНАО), которые высаживали в весенне-летний период 2024-2023 годов, повредил подрядчик, ответственные за уборку снега. Администрация города обязала подрядчика за свой счет восстанавливать поврежденные деревья.

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Коммунальщик в Новом Уренгое (ЯНАО) во время уборки городского кладбища от снега повредил ограду. Об этом URA.RU стало известно из сообщения в местных социальных сетях.  «Коммунальщики сломали ограды на кладбище Нового Уренгоя при чистке снега. Факт повреждения уже зафиксировали сотрудники специализированной службы по вопросам похоронного дела и составили акт», — сообщили в telegram-канале Новый Уренгой. Корреспондент агентства обратился в администрацию города. Информацию о повреждении ограды на кладбище подтвердили — подрядчик ограждение восстановит при наступлении благоприятных условий погоды. Ранее URA.RU сообщало, что зеленые насаждения в Надыме (ЯНАО), которые высаживали в весенне-летний период 2024-2023 годов, повредил подрядчик, ответственные за уборку снега. Администрация города обязала подрядчика за свой счет восстанавливать поврежденные деревья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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