Коммунальщик в Новом Уренгое (ЯНАО) во время уборки городского кладбища от снега повредил ограду. Об этом URA.RU стало известно из сообщения в местных социальных сетях.
«Коммунальщики сломали ограды на кладбище Нового Уренгоя при чистке снега. Факт повреждения уже зафиксировали сотрудники специализированной службы по вопросам похоронного дела и составили акт», — сообщили в telegram-канале Новый Уренгой.
Корреспондент агентства обратился в администрацию города. Информацию о повреждении ограды на кладбище подтвердили — подрядчик ограждение восстановит при наступлении благоприятных условий погоды.
Ранее URA.RU сообщало, что зеленые насаждения в Надыме (ЯНАО), которые высаживали в весенне-летний период 2024-2023 годов, повредил подрядчик, ответственные за уборку снега. Администрация города обязала подрядчика за свой счет восстанавливать поврежденные деревья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!