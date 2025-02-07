Легендарному экс-декану УрФУ Перцеву посмертно вручат премию Путина

Профессор Перцев станет лауреатом Евразийской философской премии-2025

07 февраля 2025 в 19:53 Размер текста - 17 +

Александр Перцев около 20 лет был деканом философского факультета УрГУ Фото: Размик Закарян © URA.RU Александр Перцев, легендарный профессор, который почти 20 лет руководил философским факультетом УрГУ, а впоследствии УрФУ, станет посмертно лауреатом «Евразийской философской премии 2025». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету церемонии. Вручаться премия будет 15 февраля в Москве в Центре международной торговли во второй раз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Екатеринбургский философ Александр Перцев включен в шорт-лист „Евразийской философской премии 2025“. Именно ему планируют вручить премию. Такое решение было принято с учетом его вклада в науку и в знак памяти. Перцев преподавал на протяжении 40 лет. Был глубокоуважаем среди коллег», — объяснил источник URA.RU. Перцев ушел из жизни 21 января 2025 года. Ему было 70 лет. В этом году премия будет вручаться в 10 номинациях, в частности, за вклад в науку, за исследование в области этики и традиционных ценностей, за лучший перевод, за лучшую российскую книгу, а также будет выбран молодой талант. Традиционно определять победителей будет Совет, в который вошло 20 ведущих ученых вузов России и Ближнего Зарубежья. Первый Евразийский философский конгресс, в рамках которого были названы лауреаты премии, прошел в Москве в феврале 2024 года. Он собрал более 200 ученых из 13 стран мира — Китая, США, Франции, Германии, Сербии, Австрии, Ирана, Индии, Шри-Ланки, Молдовы, Кубы, Беларуси и России. Тогда также премии были вручены в 10 номинациях. Одна из них, специальная, была присуждена посмертно журналистке Дарье Дугиной (дочери философа Александра Дугина), которая погибла 20 августа 2022 года. Неизвестные заложили взрывное устройство под ее машину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александр Перцев, легендарный профессор, который почти 20 лет руководил философским факультетом УрГУ, а впоследствии УрФУ, станет посмертно лауреатом «Евразийской философской премии 2025». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету церемонии. Вручаться премия будет 15 февраля в Москве в Центре международной торговли во второй раз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Екатеринбургский философ Александр Перцев включен в шорт-лист „Евразийской философской премии 2025“. Именно ему планируют вручить премию. Такое решение было принято с учетом его вклада в науку и в знак памяти. Перцев преподавал на протяжении 40 лет. Был глубокоуважаем среди коллег», — объяснил источник URA.RU. Перцев ушел из жизни 21 января 2025 года. Ему было 70 лет. В этом году премия будет вручаться в 10 номинациях, в частности, за вклад в науку, за исследование в области этики и традиционных ценностей, за лучший перевод, за лучшую российскую книгу, а также будет выбран молодой талант. Традиционно определять победителей будет Совет, в который вошло 20 ведущих ученых вузов России и Ближнего Зарубежья. Первый Евразийский философский конгресс, в рамках которого были названы лауреаты премии, прошел в Москве в феврале 2024 года. Он собрал более 200 ученых из 13 стран мира — Китая, США, Франции, Германии, Сербии, Австрии, Ирана, Индии, Шри-Ланки, Молдовы, Кубы, Беларуси и России. Тогда также премии были вручены в 10 номинациях. Одна из них, специальная, была присуждена посмертно журналистке Дарье Дугиной (дочери философа Александра Дугина), которая погибла 20 августа 2022 года. Неизвестные заложили взрывное устройство под ее машину.