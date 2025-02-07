Легендарному экс-декану УрФУ Перцеву посмертно вручат премию Путина

Профессор Перцев станет лауреатом Евразийской философской премии-2025
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Екатерибург, уральский государственный университет имени горького, УГИ, ленина 51
Александр Перцев около 20 лет был деканом философского факультета УрГУ Фото:

Александр Перцев, легендарный профессор, который почти 20 лет руководил философским факультетом УрГУ, а впоследствии УрФУ, станет посмертно лауреатом «Евразийской философской премии 2025». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету церемонии. Вручаться премия будет 15 февраля в Москве в Центре международной торговли во второй раз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Екатеринбургский философ Александр Перцев включен в шорт-лист „Евразийской философской премии 2025“. Именно ему планируют вручить премию. Такое решение было принято с учетом его вклада в науку и в знак памяти. Перцев преподавал на протяжении 40 лет. Был глубокоуважаем среди коллег», — объяснил источник URA.RU. Перцев ушел из жизни 21 января 2025 года. Ему было 70 лет.

В этом году премия будет вручаться в 10 номинациях, в частности, за вклад в науку, за исследование в области этики и традиционных ценностей, за лучший перевод, за лучшую российскую книгу, а также будет выбран молодой талант. Традиционно определять победителей будет Совет, в который вошло 20 ведущих ученых вузов России и Ближнего Зарубежья.

Первый Евразийский философский конгресс, в рамках которого были названы лауреаты премии, прошел в Москве в феврале 2024 года. Он собрал более 200 ученых из 13 стран мира — Китая, США, Франции, Германии, Сербии, Австрии, Ирана, Индии, Шри-Ланки, Молдовы, Кубы, Беларуси и России. Тогда также премии были вручены в 10 номинациях. Одна из них, специальная, была присуждена посмертно журналистке Дарье Дугиной (дочери философа Александра Дугина), которая погибла 20 августа 2022 года. Неизвестные заложили взрывное устройство под ее машину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Александр Перцев, легендарный профессор, который почти 20 лет руководил философским факультетом УрГУ, а впоследствии УрФУ, станет посмертно лауреатом «Евразийской философской премии 2025». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету церемонии. Вручаться премия будет 15 февраля в Москве в Центре международной торговли во второй раз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Екатеринбургский философ Александр Перцев включен в шорт-лист „Евразийской философской премии 2025“. Именно ему планируют вручить премию. Такое решение было принято с учетом его вклада в науку и в знак памяти. Перцев преподавал на протяжении 40 лет. Был глубокоуважаем среди коллег», — объяснил источник URA.RU. Перцев ушел из жизни 21 января 2025 года. Ему было 70 лет. В этом году премия будет вручаться в 10 номинациях, в частности, за вклад в науку, за исследование в области этики и традиционных ценностей, за лучший перевод, за лучшую российскую книгу, а также будет выбран молодой талант. Традиционно определять победителей будет Совет, в который вошло 20 ведущих ученых вузов России и Ближнего Зарубежья. Первый Евразийский философский конгресс, в рамках которого были названы лауреаты премии, прошел в Москве в феврале 2024 года. Он собрал более 200 ученых из 13 стран мира — Китая, США, Франции, Германии, Сербии, Австрии, Ирана, Индии, Шри-Ланки, Молдовы, Кубы, Беларуси и России. Тогда также премии были вручены в 10 номинациях. Одна из них, специальная, была присуждена посмертно журналистке Дарье Дугиной (дочери философа Александра Дугина), которая погибла 20 августа 2022 года. Неизвестные заложили взрывное устройство под ее машину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...