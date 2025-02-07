Появились подробности двойного убийства в Сивинском округе.Видео

Следователи рассказали подробности о подозреваемом в двойном убийстве в поселке Северный Коммунар Сивинского округа, где в одной из квартир найдены тела женщины и ее сына. Доклад об обстоятельствах преступления затребовал председатель СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России по Пермскому краю.
«Установлено, что ночью 6 февраля 2025 года в поселке Северный Коммунар Пермского края мужчина, находясь в алкогольном опьянении, в ходе ссоры нанес своему знакомому удары ножом в грудь и шею, а также удары молотком в голову. Затем он ударил молотком и мать своего знакомого. Оба потерпевших скончались на месте от полученных травм», — пояснили в ведомстве.
После преступления подозреваемый скрылся. Мужчину задержали днем 7 февраля в ТЦ «Айсберг Модерн» в центре Перми благодаря сообщению местной жительницы. Следствие готовит ходатайство в суд о его аресте, вскоре ему предъявят обвинение. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается.
Происшествием заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета РФ. Глава ведомства поручил руководителю пермского управления СКР Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!