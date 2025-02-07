Появились подробности двойного убийства в Сивинском округе.Видео

Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах убийства двух человек в Прикамье
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Следствие ходатайствует заключении подозреваемого в двойном убийстве под стражу
Следствие ходатайствует заключении подозреваемого в двойном убийстве под стражу Фото:

Следователи рассказали подробности о подозреваемом в двойном убийстве в поселке Северный Коммунар Сивинского округа, где в одной из квартир найдены тела женщины и ее сына. Доклад об обстоятельствах преступления затребовал председатель СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России по Пермскому краю. 

«Установлено, что ночью 6 февраля 2025 года в поселке Северный Коммунар Пермского края мужчина, находясь в алкогольном опьянении, в ходе ссоры нанес своему знакомому удары ножом в грудь и шею, а также удары молотком в голову. Затем он ударил молотком и мать своего знакомого. Оба потерпевших скончались на месте от полученных травм», — пояснили в ведомстве. 

После преступления подозреваемый скрылся. Мужчину задержали днем 7 февраля в ТЦ «Айсберг Модерн» в центре Перми благодаря  сообщению местной жительницы. Следствие готовит ходатайство в суд о его аресте, вскоре ему предъявят обвинение. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Происшествием заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета РФ. Глава ведомства поручил руководителю пермского управления СКР Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела. 

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Следователи рассказали подробности о подозреваемом в двойном убийстве в поселке Северный Коммунар Сивинского округа, где в одной из квартир найдены тела женщины и ее сына. Доклад об обстоятельствах преступления затребовал председатель СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России по Пермскому краю.  «Установлено, что ночью 6 февраля 2025 года в поселке Северный Коммунар Пермского края мужчина, находясь в алкогольном опьянении, в ходе ссоры нанес своему знакомому удары ножом в грудь и шею, а также удары молотком в голову. Затем он ударил молотком и мать своего знакомого. Оба потерпевших скончались на месте от полученных травм», — пояснили в ведомстве.  После преступления подозреваемый скрылся. Мужчину задержали днем 7 февраля в ТЦ «Айсберг Модерн» в центре Перми благодаря  сообщению местной жительницы. Следствие готовит ходатайство в суд о его аресте, вскоре ему предъявят обвинение. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается. Происшествием заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета РФ. Глава ведомства поручил руководителю пермского управления СКР Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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