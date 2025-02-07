Экс-губернатор Никитин обратился к новгородцам в последний раз

Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который 7 февраля покинул свой пост, опубликовал видеообращение к жителям региона, в котором поблагодарил их за совместную работу. Видео появилось в его telegram-канале.
«Дорогие новгородцы! Это были насыщенные и плодотворные 8 лет», — написал Никитин под роликом. Он уточнил, что на новом посту намерен продолжать работать с такой же ответственностью, как и ранее на новгородской земле: «стоят новые задачи, я их буду исполнять так же ответственно, как делал это на новгородской земле. Я ухожу, но сердце у меня остается с вами».
Помимо благодарностей и размышлений о прошедших годах, Никитин также поделился своими переживаниями о начале работы в качестве заместителя министра транспорта РФ. Он также пообещал продолжить заботиться о благополучии Новгородской области, даже несмотря на свое новое назначение.
Ранее российский лидер Владимир Путин принял решение досрочно освободить Никитина от должности губернатора Новгородской области. Глава региона попросил у президента об отставке по собственному желанию. Распоряжением председатель Правительства России Михаила Мишустина, Никитин назначен на заместителя министра транспорта страны.
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