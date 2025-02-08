Путин подписал перечень важных поручений по итогам встречи с СПЧ

Российский лидер Владимир Путин утвердил перечень поручений, следующих за заседанием Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, следует из официальных документов. Среди поручений президента — принятие допмер для борьбы с преступными звонками с Украины и отмена НДС для товаров благотворительных организаций.
«Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года», — заявили в Кремле. Текст документа опубликован на официальном сайте.
Тариф страховых взносов и отмена НДС
Путин поручил обсудить установление единого пониженного тарифа страховых взносов на постоянной основе для социально ориентированных некоммерческих организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, а также для централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их состав. Кроме того, правительству необходимо рассмотреть возможность отмены НДС для товаров благотворительных организаций и обсудить предложение о повышении (с 1 до 3%) лимита расходов, которые можно учесть при определении налоговой базы для налога на прибыль организаций.
Актуализация стандартов медпомощи
Также необходимо обновить процедуры и стандарты предоставления медицинской помощи. Нововведения должны включать возможность предоставления плановой медпомощи лицам, не имеющим постоянного места жительства в России, независимо от наличия у них регистрации и документов. Ответственным за выполнение данного поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
Экспозиция об СВО, геномная регистрация для военных
Помимо этого, Путин поручил создать постоянную экспозицию о спецоперации на базе Музея Победы до 1 июля. В числе других указаний главы государства — предложение о снижении страховых взносов для социально ориентированных НКО и меры по введению геномной регистрации военнослужащих в зонах спецоперации и КТО. Также президент дал указание правительству и Генпрокуратуре принять все необходимые меры для обеспечения сохранения прав на жилье для военных, находящихся в зонах проведения СВО и КТО.
Идентификация абонентов и меры против преступных звонков
Для улучшения процесса идентификации телефонных номеров, используемых государственными органами и различными организациями, предложено принять дополнительные меры. Также на повестке стоит вопрос о разработке мер по противодействию преступным телефонным звонкам, осуществляемым с Украины и других стран, не имеющих дружественных отношений с Россией.
Интегральные оценки в школах
Кроме того, будет обсуждаться вопрос о целесообразности введения в школьную программу интегральной оценки учащихся, которая бы учитывалась при поступлении в высшие учебные заведения. Путин дал поручение до 1 июля представить ему отчет о результатах обсуждений по поводу возможности введения в школах оценок за поведение учащихся.
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