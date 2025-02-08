Минобороны подало иск к подрядчикам на 1,2 млрд рублей

В Арбитражный суд Москвы Минобороны РФ 3 февраля подало иск к ФГУП «Главное управление специального строительства» ведомства на сумму в почти 1,2 млрд рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.
«Сумма исковых требований составляет 1,173 млрд рублей», — передает «Ведомости» информацию из картотеки. На данный момент другие подробности неизвестны.
В ноябре 2024 года Савеловский районный суд города Москвы вынес решение о взятии под стражу гендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны Александра Молодченко в связи с обвинениями в мошенничестве при заключении государственных контрактов. В рамках того же дела был арестован и его предполагаемый соучастник — генеральный директор ООО «Эльбро» Иван Мальцев. Кроме того, еще одна предполагаемая соучастница, Ольга Павлова, была отправлена под домашний арест.
Следствие утверждает, что обвиняемые обманным путем ввели в заблуждение ответственных лиц и присвоили себе 50 млн рублей, принадлежащие российскому оборонному ведомству. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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