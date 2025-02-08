МИД РФ резко прокомментировало обстрел Макеевки в ДНР

Обстрел Макеевки в ДНР, который совершили ВСУ 8 февраля, решительно осудили в России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Решительно осуждаем этот преступный акт терроризма. К его организации непосредственно причастны западные кураторы киевского режима, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений», — заявила Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте МИД.
По ее словам, ответственность за произошедшее лежит не только на украинских радикалах, но и на лидерах западных стран, которые продолжают снабжать Киев вооружениями, игнорируя все последствия. Мария Захарова отметила, что обстрелы мирных населенных пунктов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, Крыму и других российских регионах являются ярким свидетельством кризиса, в который погрузился режим президента Украины Владимира Зеленского. Этот режим, угодничая перед своими западными покровителями, стремится причинить максимальный ущерб российскому населению.
ВСУ обстреляли густонаселенный район вблизи автовокзала в Макеевке. В результате погибла молодая женщина. Также пострадали женщина и ребенок, общее число раненых — не менее трех человек.
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