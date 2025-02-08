08 февраля 2025
07 февраля 2025

Новый президент ФК «Амкар» Мартынов получил широкие полномочия в пермском клубе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прежний президент ФК такими полномочиями не обладал
Прежний президент ФК такими полномочиями не обладал Фото:

Президент АНО «Футбольный клуб „Амкар Пермь“» Дмитрий Мартынов стал единоличным исполнительным органом организации с правом финансовой подписи. Соответствующие изменения были внесены в базу «СПАРК-Интерфакс».

«Дмитрий Мартынов с 7 февраля значится в ЕГРЮЛ как единоличный исполнительный орган АНО, имеющий право финансовой подписи», — со ссылкой на базу данных пишет «Коммерсант-Прикамье». У прежнего президента АНО Валерия Чупракова таких полномочий не было. При нем единоличным исполнительным органом общества считался исполнительный директор Евгений Мелешин. Он сохранил свой пост после неудачи клуба в сезоне.

Мартынов приступил к своим обязанностям в ФК в январе текущего года. Ранее он занимал пост замначальника УФСБ России по Пермскому краю.

Чупраков являлся президентом «Амкара» с момента воссоздания команды в 2021 году. Его последний рабочий день в клубе — 17 января. Трудовой договор расторгнули досрочно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент АНО «Футбольный клуб „Амкар Пермь“» Дмитрий Мартынов стал единоличным исполнительным органом организации с правом финансовой подписи. Соответствующие изменения были внесены в базу «СПАРК-Интерфакс». «Дмитрий Мартынов с 7 февраля значится в ЕГРЮЛ как единоличный исполнительный орган АНО, имеющий право финансовой подписи», — со ссылкой на базу данных пишет «Коммерсант-Прикамье». У прежнего президента АНО Валерия Чупракова таких полномочий не было. При нем единоличным исполнительным органом общества считался исполнительный директор Евгений Мелешин. Он сохранил свой пост после неудачи клуба в сезоне. Мартынов приступил к своим обязанностям в ФК в январе текущего года. Ранее он занимал пост замначальника УФСБ России по Пермскому краю. Чупраков являлся президентом «Амкара» с момента воссоздания команды в 2021 году. Его последний рабочий день в клубе — 17 января. Трудовой договор расторгнули досрочно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...