Новый президент ФК «Амкар» Мартынов получил широкие полномочия в пермском клубе

Президент АНО «Футбольный клуб „Амкар Пермь“» Дмитрий Мартынов стал единоличным исполнительным органом организации с правом финансовой подписи. Соответствующие изменения были внесены в базу «СПАРК-Интерфакс».
«Дмитрий Мартынов с 7 февраля значится в ЕГРЮЛ как единоличный исполнительный орган АНО, имеющий право финансовой подписи», — со ссылкой на базу данных пишет «Коммерсант-Прикамье». У прежнего президента АНО Валерия Чупракова таких полномочий не было. При нем единоличным исполнительным органом общества считался исполнительный директор Евгений Мелешин. Он сохранил свой пост после неудачи клуба в сезоне.
Мартынов приступил к своим обязанностям в ФК в январе текущего года. Ранее он занимал пост замначальника УФСБ России по Пермскому краю.
Чупраков являлся президентом «Амкара» с момента воссоздания команды в 2021 году. Его последний рабочий день в клубе — 17 января. Трудовой договор расторгнули досрочно.
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