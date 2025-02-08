Капитан клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» проиграл белорусской звезде единоборств Алексею Кудину на турнире по кикбоксингу RCC Fair Fight 29. Перед боем его лично поддержал чемпион мира по пощечинам (или слэп-файтингу) Василий Камоцкий «Пельмень», а также поделился впечатлениями от боя уральца.
«В целом понравился, но почему-то Ваня быстро выдохся и потом, как мне кажется, даже раунд был лишний, хотя был предсказуемый [результат]. Понятно, что по очкам, после первого раунда он хорошо начал, сделал нокдаун, а потом кончился бензин и все, его просто перебили», — передает слова Камоцкого пресс-служба промоушена.
Бой Штыркова с Кудиным прошел по правилам кикбоксинга с маленькими перчатками, как в MMA. Дрались они в в тяжелой весовой категории (до 101 кг). Белоруса определили победителем посредством экстра-раунда. «Уральский Халк» прошлый кикбоксерский поединок смог выиграть, отомстив за первое поражение в карьере швейцарцу Ясубею Эномото.
Помимо этого, на турнире было два боя за защиту пояса чемпиона лиги. Сначала Сайфуллах Хамбахадов отправил в нокаут Дениса Бурматова в первом же раунде. Поединок прошел в полусреднем весе (77,1 кг). Бурматов покинул стадион на носилках.
Далее Дмитрий Васенев забрал победу после пяти раундов поединка с Никитой Козловым. После защиты титула Васенев решился бросить вызов Ивану Штыркову.
О бое между Иваном Штырковым и Алексеем Кудиным в Екатеринбурге объявили 17 января. Кудин трижды становился чемпионом мира по кикбоксингу. «Пельмень» Камоцкий прилетел в столицу Урала за несколько часов до турнира. На самом соревновании екатеринбуржец сделал предложение своей возлюбленной. Трибуну украсил огромный баннер.
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