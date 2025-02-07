07 февраля 2025

«Выходи за меня»: в Екатеринбурге турнир по кикбоксингу стал трибуной для романтики. Фото

В Екатеринбурге на турнире RCC Fair Fight было сделано предложение руки и сердца
© Служба новостей «URA.RU»
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На трибунах выложили из букв предложение руки и сердца
На трибунах выложили из букв предложение руки и сердца Фото:

В Екатеринбурге на турнире RCC Fair Fight 29 по кикбоксингу парень сделал предложение своей девушке. Друзья будущего жениха сложили из букв огромную табличку на трибуне КРК «Уралец». Фотографиями романтического жеста поделились в пресс-службе RCC.

«Соня, выходи за меня!», — было написано на табличке. Дама ответила ему согласием.

Романтический момент случился после седьмого боя из 16-ти на маленьких перчатках между Андреем Ялымовым и Романом Авдалом в полусреднем весе (до 75 кг). Победителем признали Ялымова решением судей.

Ранее URA.RU писало, что гостем турнира стал чемпион мира по пощечинам (или слэп-файтингу) в тяжелом весе Василий Камоцкий. Турнир оформлен в стилистике видеоигр Tekken и Street Fighter.

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В Екатеринбурге на турнире RCC Fair Fight 29 по кикбоксингу парень сделал предложение своей девушке. Друзья будущего жениха сложили из букв огромную табличку на трибуне КРК «Уралец». Фотографиями романтического жеста поделились в пресс-службе RCC. «Соня, выходи за меня!», — было написано на табличке. Дама ответила ему согласием. Романтический момент случился после седьмого боя из 16-ти на маленьких перчатках между Андреем Ялымовым и Романом Авдалом в полусреднем весе (до 75 кг). Победителем признали Ялымова решением судей. Ранее URA.RU писало, что гостем турнира стал чемпион мира по пощечинам (или слэп-файтингу) в тяжелом весе Василий Камоцкий. Турнир оформлен в стилистике видеоигр Tekken и Street Fighter.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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