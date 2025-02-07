В Екатеринбурге на турнире RCC Fair Fight 29 по кикбоксингу парень сделал предложение своей девушке. Друзья будущего жениха сложили из букв огромную табличку на трибуне КРК «Уралец». Фотографиями романтического жеста поделились в пресс-службе RCC.
«Соня, выходи за меня!», — было написано на табличке. Дама ответила ему согласием.
Романтический момент случился после седьмого боя из 16-ти на маленьких перчатках между Андреем Ялымовым и Романом Авдалом в полусреднем весе (до 75 кг). Победителем признали Ялымова решением судей.
Ранее URA.RU писало, что гостем турнира стал чемпион мира по пощечинам (или слэп-файтингу) в тяжелом весе Василий Камоцкий. Турнир оформлен в стилистике видеоигр Tekken и Street Fighter.
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