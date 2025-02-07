«Выходи за меня»: в Екатеринбурге турнир по кикбоксингу стал трибуной для романтики. Фото

В Екатеринбурге на турнире RCC Fair Fight было сделано предложение руки и сердца

08 февраля 2025 в 23:38 Размер текста - 17 +

На трибунах выложили из букв предложение руки и сердца Фото: пресс-служба RCC В Екатеринбурге на турнире RCC Fair Fight 29 по кикбоксингу парень сделал предложение своей девушке. Друзья будущего жениха сложили из букв огромную табличку на трибуне КРК «Уралец». Фотографиями романтического жеста поделились в пресс-службе RCC. «Соня, выходи за меня!», — было написано на табличке. Дама ответила ему согласием. Романтический момент случился после седьмого боя из 16-ти на маленьких перчатках между Андреем Ялымовым и Романом Авдалом в полусреднем весе (до 75 кг). Победителем признали Ялымова решением судей. Ранее URA.RU писало, что гостем турнира стал чемпион мира по пощечинам (или слэп-файтингу) в тяжелом весе Василий Камоцкий. Турнир оформлен в стилистике видеоигр Tekken и Street Fighter. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на турнире RCC Fair Fight 29 по кикбоксингу парень сделал предложение своей девушке. Друзья будущего жениха сложили из букв огромную табличку на трибуне КРК «Уралец». Фотографиями романтического жеста поделились в пресс-службе RCC. «Соня, выходи за меня!», — было написано на табличке. Дама ответила ему согласием. Романтический момент случился после седьмого боя из 16-ти на маленьких перчатках между Андреем Ялымовым и Романом Авдалом в полусреднем весе (до 75 кг). Победителем признали Ялымова решением судей. Ранее URA.RU писало, что гостем турнира стал чемпион мира по пощечинам (или слэп-файтингу) в тяжелом весе Василий Камоцкий. Турнир оформлен в стилистике видеоигр Tekken и Street Fighter.