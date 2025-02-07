07 февраля 2025

На бои в Екатеринбурге приехала мировая звезда

Турнир по кикбоксингу в Екатеринбурге посетит чемпион мира по пощечинам Камоцкий
© Служба новостей «URA.RU»
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Василий Камоцкий — не только чемпион мира по пощечинам, но и фермер из небольшого города
Василий Камоцкий — не только чемпион мира по пощечинам, но и фермер из небольшого города Фото:

Звезда лиги Power Slap и чемпион мира по пощечинам (или слэп-файтингу) в тяжелом весе Василий Камоцкий, известный как «Пельмень», посетит Екатеринбург. Он станет гостем турнира RCC, который пройдет на арене «Уралец», сообщает пресс-служба RCC.

«Сегодня, 8 февраля, его можно будет увидеть среди зрителей на стадионном турнире по кикбоксингу от RCC Fair Fight 29. Шоу обещает быть по-настоящему зрелищным: цифровые декорации арены „Уралец“ будут отсылать к вселенным популярных файтинг-игр Tekken и Street Fighter», — объяснили в пресс-службе.

Василий Камоцкий — не только чемпион мира по пощечинам, но и фермер из небольшого города Иланский в Красноярском крае. У него серьезное хозяйство — он выращивает пшеницу, разводит свиней, коров, кур и пчел.

В 2019 году, когда Василий случайно попал на уличный фестиваль, он поучаствовал в проходившем там турнире по пощечинам: два участника пытались вырубить друг друга мощными ударами ладонью. Друзья вытолкнули его участвовать, и Василий нокаутировал трех соперников, выиграв 30 000 рублей. Видео с турнира с участием Василия собрало 14 миллионов просмотров и попало в мировые СМИ.

О Камоцком узнал президент UFC Дейна Уайт, который, вдохновившись Василием, создал в 2024 году лигу Power Slap. Конечно, Василий сразу стал участником этого шоу и, спустя три поединка, стал чемпионом в тяжелом весе.

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Звезда лиги Power Slap и чемпион мира по пощечинам (или слэп-файтингу) в тяжелом весе Василий Камоцкий, известный как «Пельмень», посетит Екатеринбург. Он станет гостем турнира RCC, который пройдет на арене «Уралец», сообщает пресс-служба RCC. «Сегодня, 8 февраля, его можно будет увидеть среди зрителей на стадионном турнире по кикбоксингу от RCC Fair Fight 29. Шоу обещает быть по-настоящему зрелищным: цифровые декорации арены „Уралец“ будут отсылать к вселенным популярных файтинг-игр Tekken и Street Fighter», — объяснили в пресс-службе. Василий Камоцкий — не только чемпион мира по пощечинам, но и фермер из небольшого города Иланский в Красноярском крае. У него серьезное хозяйство — он выращивает пшеницу, разводит свиней, коров, кур и пчел. В 2019 году, когда Василий случайно попал на уличный фестиваль, он поучаствовал в проходившем там турнире по пощечинам: два участника пытались вырубить друг друга мощными ударами ладонью. Друзья вытолкнули его участвовать, и Василий нокаутировал трех соперников, выиграв 30 000 рублей. Видео с турнира с участием Василия собрало 14 миллионов просмотров и попало в мировые СМИ. О Камоцком узнал президент UFC Дейна Уайт, который, вдохновившись Василием, создал в 2024 году лигу Power Slap. Конечно, Василий сразу стал участником этого шоу и, спустя три поединка, стал чемпионом в тяжелом весе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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