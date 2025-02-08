08 февраля 2025
07 февраля 2025

«Нет проекта и документации»: в мэрии объяснили, почему в центре Кургана не смогли асфальтировать улицу

В мэрии Кургана пообещали асфальтировать улицу, когда появится проект
© Служба новостей «URA.RU»
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Выбоины на проезжей части. Курган, машина, яма, автомобиль, дорога, асфальт поврежден, яма на дороге, выбоина
Проблемный участок дороги пообещали отремонтировать Фото:

Участок дороги на улице Кравченко в Кургане не получается отремонтировать, поскольку нет документации, проекта и подрядчика. Об этом представители мэрии сообщили в ответе на жалобу горожан. Чиновники пообещали отремонтировать улицу в будущем.

«К сожалению, в 2025 году ремонт дороги на улице Кравченко на участке от ул. Сибирской до ул. Климова не запланирован. Чтобы уложить асфальт необходимы геодезические изыскания, разработка проекта, проектно-сметной документации, проведение госэкспертизы и конкурс по определению подрядчика», — говорится в ответе, опубликованном на сайте «Обратись». В мэрии уточнили, что к вопросу ремонта улицы Кравченко они вернутся в следующие годы. А сейчас дорогу просто очистят от снега, отметили представители администрации.

Ранее жители Кургана выражали недовольство состоянием дороги на улице Кравченко, где поверхность покрыта ямами, а отсутствие тротуаров создает дополнительные неудобства для пешеходов. Жители просили асфальтировать проблемный участок и сделать его безопасным.

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Участок дороги на улице Кравченко в Кургане не получается отремонтировать, поскольку нет документации, проекта и подрядчика. Об этом представители мэрии сообщили в ответе на жалобу горожан. Чиновники пообещали отремонтировать улицу в будущем. «К сожалению, в 2025 году ремонт дороги на улице Кравченко на участке от ул. Сибирской до ул. Климова не запланирован. Чтобы уложить асфальт необходимы геодезические изыскания, разработка проекта, проектно-сметной документации, проведение госэкспертизы и конкурс по определению подрядчика», — говорится в ответе, опубликованном на сайте «Обратись». В мэрии уточнили, что к вопросу ремонта улицы Кравченко они вернутся в следующие годы. А сейчас дорогу просто очистят от снега, отметили представители администрации. Ранее жители Кургана выражали недовольство состоянием дороги на улице Кравченко, где поверхность покрыта ямами, а отсутствие тротуаров создает дополнительные неудобства для пешеходов. Жители просили асфальтировать проблемный участок и сделать его безопасным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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