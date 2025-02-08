«Нет проекта и документации»: в мэрии объяснили, почему в центре Кургана не смогли асфальтировать улицу

В мэрии Кургана пообещали асфальтировать улицу, когда появится проект

09 февраля 2025 в 10:25 Размер текста - 17 +

Проблемный участок дороги пообещали отремонтировать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участок дороги на улице Кравченко в Кургане не получается отремонтировать, поскольку нет документации, проекта и подрядчика. Об этом представители мэрии сообщили в ответе на жалобу горожан. Чиновники пообещали отремонтировать улицу в будущем. «К сожалению, в 2025 году ремонт дороги на улице Кравченко на участке от ул. Сибирской до ул. Климова не запланирован. Чтобы уложить асфальт необходимы геодезические изыскания, разработка проекта, проектно-сметной документации, проведение госэкспертизы и конкурс по определению подрядчика», — говорится в ответе, опубликованном на сайте «Обратись». В мэрии уточнили, что к вопросу ремонта улицы Кравченко они вернутся в следующие годы. А сейчас дорогу просто очистят от снега, отметили представители администрации. Ранее жители Кургана выражали недовольство состоянием дороги на улице Кравченко, где поверхность покрыта ямами, а отсутствие тротуаров создает дополнительные неудобства для пешеходов. Жители просили асфальтировать проблемный участок и сделать его безопасным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участок дороги на улице Кравченко в Кургане не получается отремонтировать, поскольку нет документации, проекта и подрядчика. Об этом представители мэрии сообщили в ответе на жалобу горожан. Чиновники пообещали отремонтировать улицу в будущем. «К сожалению, в 2025 году ремонт дороги на улице Кравченко на участке от ул. Сибирской до ул. Климова не запланирован. Чтобы уложить асфальт необходимы геодезические изыскания, разработка проекта, проектно-сметной документации, проведение госэкспертизы и конкурс по определению подрядчика», — говорится в ответе, опубликованном на сайте «Обратись». В мэрии уточнили, что к вопросу ремонта улицы Кравченко они вернутся в следующие годы. А сейчас дорогу просто очистят от снега, отметили представители администрации. Ранее жители Кургана выражали недовольство состоянием дороги на улице Кравченко, где поверхность покрыта ямами, а отсутствие тротуаров создает дополнительные неудобства для пешеходов. Жители просили асфальтировать проблемный участок и сделать его безопасным.