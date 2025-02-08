«Прав тот, кто выстрелил первым и остался в живых»: топ-10 лучших вестернов от курганского киноведа

Курганские зрители любят вестерны, в которых мужественные ковбои быстро и дерзко срывают богатый куш и покоряют сердца красивых девушек. URA.RU вместе с киноведом Валерием Алексеевым предлагают окунуться в мир Дикого Запада и посмотреть лучшие фильмы о настоящих смельчаках.
Когда и почему в России стали популярны вестерны
После завершения Великой Отечественной войны в нашу страну попали западные фильмы о ковбоях и гангстерах. Зрители увидели захватывающий вестерн Джона Форда «Дилижанс», переименованный в советском прокате в «Путешествие будет опасным». В сюжете ленты благородный герой силой оружия восстанавливает закон и справедливость нейтрализуя агентов хаоса в лице бандитов.
«Жанр вестерна и сегодня живее всех живых. Он давно уже не знает границ, породив массу вариантов, снятых на студии ДЕФА с Гойко Митичем и Дином Ридом или болливудские боевики с Амитабхом Баччаном и Митхуном Чакраборти. Они собирали в советском кинопрокате полные залы», — рассказал киновед Алексеев.
Дюжина вестернов, которые стоит обязательно посмотреть
Фильм «Дестри снова в седле», снятый режиссером Джорджем Маршаллом в 1939 году, иронично показывает образ шерифа Тома Дестри. Служитель закона удивляет жителей небольшого американского городка, поскольку не носит оружие, не пьет виски и пытается уладить проблемы миром. В кино снималась знаменитая красавица Марлен Дитрих.
В ленте режиссера Уильяма Уэллмана «Случай в Окс-Боу», вышедшей на экраны в 1943 году, говорится о том, что «суд Линча» может привести к трагически последствиям. Сторонники самосуда и расправы убили человека, которого считали злодеем. А шериф выяснил, что убитый был невиновным.
Картина «Ровно в полдень» (1952 год) режиссера Фреда Циннемана рассказывает о борьбе смелого шерифа с жестокими бандитами. В фильме есть история любви и предательства. Вестерн получил четыре премии «Оскар». Лента режиссера Джона Стерджеса «Великолепная семерка» (1960 год) включена в национальный реестр лучших фильмов США. Этот шедевр признан там «культурно, исторически, эстетически» значимым. Режиссер Серджио Корбуччи снял в 1968 году знаменитый фильм «Великое молчание». «Путь убийцы-психопата пересекает таинственный стрелок по прозвищу Молчун. Родственники жертв обращаются к незнакомцу с просьбой отомстить их обидчику. Позднее выясняется, что у того есть и собственные причины искать справедливости», — отмечается в описании картины.
«Золото Маккенны» снял режиссер Джей Ли Томпсон в 1969 году. В боевике герои охотятся за кладом индейцев. Предание гласит, что он проклят. Судьба двух налетчиков легла в основу фильма «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969 год) режиссера Джорджа Роя Хилла. Бандиты уходят от погони, попадая в жестокие перепетии. Теренс Янг в 1971 году снял фильм «Красное солнце». В нем блистал актер Ален Делон. Кинокритики с восторгом встретили выход на экраны картины «Меня зовут Никто» (1973 год) режиссера Тонино Валерии, при участии Серджио Леоне. Это комедийный спагетти-вестерн. По сюжету, старый и опытный стрелок Джек Борегар собрался уехать в Европу и найти там покой. Кевин Костнер вошел в историю вестернов с картиной «Танцы с волками» (1990 год). Фильм получил семь «Оскаров». Также заслуживают внимания отличные фильмы — «Непрощенный» (1992 год, режиссер Клинт Иствуд) и «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино.
Что привлекает зрителей в вестернах
По мнению кинокритиков, фильмы о Диком Западе являются частью «культурного кода» американцев. Смелые герои, которые силой решают проблемы «здесь и сейчас» — нравятся зрителям. Правда, эти же персонажи породили многочисленные шутки в духе — «ковбои думают меньше, чем их лошади». Пока критики спорят, люди идут в кинотеатры, чтобы на какое-то время оторваться от обыденности и посмотреть на безрассудных шерифов, гангстеров и ковбоев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!