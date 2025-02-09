Жительница Салехарда украла мопса, еду, алкоголь и деньги

Жительница Салехарда украла мопса из чужой квартиры. Собака ей настолько понравилась, что вернуть питомца владельцам она согласилась только после визита полиции. Ранее женщина систематически попадалась на мелких кражах и теперь предстанет перед судом, сообщили в окружном УМВД.
«Следственным отделом ОМВД России по Салехарду завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины. В июле 2024 года она незаконно проникла в чужое жилище и похитила оттуда собаку породы мопс, которая, как пояснила обвиняемая, ей понравилась и потому она хотела оставить питомца себе. После обращения в полицию собака найдена и возвращена владельцу», — сообщили на официальном сайте УМВД России по ЯНАО.
По данным полиции, женщина уже была судима и нигде не работала. В июне 2024 года она вместе со знакомым украла продукты из палатки местного предпринимателя, в сентябре воспользовалась чужой банковской картой и потратила в магазинах 13 тысяч рублей. В октябре украла со знакомым спиртные напитки из сетевого магазина.
Следователи собрали достаточно материалов по каждому преступлению, поэтому уголовное дело гражданки направили в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде 13 января полицейские УМВД ЯНАО при силовой поддержке офицеров СОБР обезвредили группу наркоторговцев из Омска, которые пытались сбыть на территории города около 150 граммов наркотических веществ.
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