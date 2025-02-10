Екатеринбуржцу вынесли приговор за жестокое избиение девочки в магазине. Фото

Суд отправил в колонию екатеринбуржца, избившего девятилетнюю девочку в магазине
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор вступит в силу через 15 суток, если его не обжалуют
Приговор вступит в силу через 15 суток, если его не обжалуют Фото:

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор Ивану Кукушкину, избившему девятилетнюю девочку прямо в магазине. Ближайшие 2,5 года он проведет в колонии общего режима, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Суд признал Ивана Кукушкина виновным в хулиганстве с применением насилия. Ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда», — пояснили в инстанции.

Инцидент случился в сентябре 2024-го. Будучи пьяным, осужденный встретил в магазине на улице Шишимской, 10, ребенка и напал на него. За девочку вступился ее отец и прохожий сотрудник Росгвардии. После ЧП ее увезли в больницу. Сыщики задержали мужчину по горячим следам. Сам Кукушкин говорил, что ничего не помнит, однако принес извинения пострадавшей и ее родителям.

Осужденного арестовали в зале суда
Осужденного арестовали в зале суда
Фото:

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Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор Ивану Кукушкину, избившему девятилетнюю девочку прямо в магазине. Ближайшие 2,5 года он проведет в колонии общего режима, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда. «Суд признал Ивана Кукушкина виновным в хулиганстве с применением насилия. Ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда», — пояснили в инстанции. Инцидент случился в сентябре 2024-го. Будучи пьяным, осужденный встретил в магазине на улице Шишимской, 10, ребенка и напал на него. За девочку вступился ее отец и прохожий сотрудник Росгвардии. После ЧП ее увезли в больницу. Сыщики задержали мужчину по горячим следам. Сам Кукушкин говорил, что ничего не помнит, однако принес извинения пострадавшей и ее родителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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