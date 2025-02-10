Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор Ивану Кукушкину, избившему девятилетнюю девочку прямо в магазине. Ближайшие 2,5 года он проведет в колонии общего режима, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда.
«Суд признал Ивана Кукушкина виновным в хулиганстве с применением насилия. Ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда», — пояснили в инстанции.
Инцидент случился в сентябре 2024-го. Будучи пьяным, осужденный встретил в магазине на улице Шишимской, 10, ребенка и напал на него. За девочку вступился ее отец и прохожий сотрудник Росгвардии. После ЧП ее увезли в больницу. Сыщики задержали мужчину по горячим следам. Сам Кукушкин говорил, что ничего не помнит, однако принес извинения пострадавшей и ее родителям.
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