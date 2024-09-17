«Пил водку, дальше не помню»: свердловчанин оправдался за избиение девочки

Избивший девочку в магазине екатеринбуржец оправдал поступок алкоголем

17 сентября 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали мужчину по горячим следам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Екатеринбуржец, жестоко избивший девятилетнюю девочку в магазине, оправдался тем, что был в состоянии алкогольного опьянения. О самом инциденте он узнал от полицейских, которые задержали его. Видео допроса подозреваемого URA.RU поделились в ГУ МВД по Свердловской области. «За что меня задержали, не помню. Если вы расскажете, как я набедокурил. Возвращался с работы, набухался водкой и пивом. Мне сказали, что я девочку ударил, [но этого я не помню]», — сказал мужчина. По данным официального представителя свердловского полицейского главка МВД Валерия Горелых, задержанному 54 года. Он нигде не работает и ранее неоднократно нарушал закон. В магазин он, вероятно, пошел за добавкой. «На пути он и повстречал ребенка, которого в злобной ярости зачем-то избил. Когда пары дурмана в дежурной части выветрились, задержанный жалобно сказал, что у него у самого двое детей, и как такое стало возможным ума не приложит. После чего попросил прощения у родителей малышки, при этом дал понять, что справедливый гнев отца потерпевшей девочки ему абсолютно понятен», — сказал полковник Горелых. Задержанного привлекли к административной ответственности. Следователи СКР возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Инцидент произошел в супермаркете на Шишимской, 10. Мужчина с размаху ударил девятилетнюю девочку кулаком по голове. После малышку госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец, жестоко избивший девятилетнюю девочку в магазине, оправдался тем, что был в состоянии алкогольного опьянения. О самом инциденте он узнал от полицейских, которые задержали его. Видео допроса подозреваемого URA.RU поделились в ГУ МВД по Свердловской области. «За что меня задержали, не помню. Если вы расскажете, как я набедокурил. Возвращался с работы, набухался водкой и пивом. Мне сказали, что я девочку ударил, [но этого я не помню]», — сказал мужчина. По данным официального представителя свердловского полицейского главка МВД Валерия Горелых, задержанному 54 года. Он нигде не работает и ранее неоднократно нарушал закон. В магазин он, вероятно, пошел за добавкой. «На пути он и повстречал ребенка, которого в злобной ярости зачем-то избил. Когда пары дурмана в дежурной части выветрились, задержанный жалобно сказал, что у него у самого двое детей, и как такое стало возможным ума не приложит. После чего попросил прощения у родителей малышки, при этом дал понять, что справедливый гнев отца потерпевшей девочки ему абсолютно понятен», — сказал полковник Горелых. Задержанного привлекли к административной ответственности. Следователи СКР возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Инцидент произошел в супермаркете на Шишимской, 10. Мужчина с размаху ударил девятилетнюю девочку кулаком по голове. После малышку госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.