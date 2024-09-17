«Пил водку, дальше не помню»: свердловчанин оправдался за избиение девочки

Избивший девочку в магазине екатеринбуржец оправдал поступок алкоголем
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Приговор Марату Мусину (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, мвд, полиция, правоохранительные органы
Полицейские задержали мужчину по горячим следам Фото:

Екатеринбуржец, жестоко избивший девятилетнюю девочку в магазине, оправдался тем, что был в состоянии алкогольного опьянения. О самом инциденте он узнал от полицейских, которые задержали его. Видео допроса подозреваемого URA.RU поделились в ГУ МВД по Свердловской области.

«За что меня задержали, не помню. Если вы расскажете, как я набедокурил. Возвращался с работы, набухался водкой и пивом. Мне сказали, что я девочку ударил, [но этого я не помню]», — сказал мужчина.

По данным официального представителя свердловского полицейского главка МВД Валерия Горелых, задержанному 54 года. Он нигде не работает и ранее неоднократно нарушал закон.

В магазин он, вероятно, пошел за добавкой. «На пути он и повстречал ребенка, которого в злобной ярости зачем-то избил. Когда пары дурмана в дежурной части выветрились, задержанный жалобно сказал, что у него у самого двое детей, и как такое стало возможным ума не приложит. После чего попросил прощения у родителей малышки, при этом дал понять, что справедливый гнев отца потерпевшей девочки ему абсолютно понятен», — сказал полковник Горелых.

Задержанного привлекли к административной ответственности. Следователи СКР возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Инцидент произошел в супермаркете на Шишимской, 10. Мужчина с размаху ударил девятилетнюю девочку кулаком по голове. После малышку госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

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Екатеринбуржец, жестоко избивший девятилетнюю девочку в магазине, оправдался тем, что был в состоянии алкогольного опьянения. О самом инциденте он узнал от полицейских, которые задержали его. Видео допроса подозреваемого URA.RU поделились в ГУ МВД по Свердловской области. «За что меня задержали, не помню. Если вы расскажете, как я набедокурил. Возвращался с работы, набухался водкой и пивом. Мне сказали, что я девочку ударил, [но этого я не помню]», — сказал мужчина. По данным официального представителя свердловского полицейского главка МВД Валерия Горелых, задержанному 54 года. Он нигде не работает и ранее неоднократно нарушал закон. В магазин он, вероятно, пошел за добавкой. «На пути он и повстречал ребенка, которого в злобной ярости зачем-то избил. Когда пары дурмана в дежурной части выветрились, задержанный жалобно сказал, что у него у самого двое детей, и как такое стало возможным ума не приложит. После чего попросил прощения у родителей малышки, при этом дал понять, что справедливый гнев отца потерпевшей девочки ему абсолютно понятен», — сказал полковник Горелых. Задержанного привлекли к административной ответственности. Следователи СКР возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Инцидент произошел в супермаркете на Шишимской, 10. Мужчина с размаху ударил девятилетнюю девочку кулаком по голове. После малышку госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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