«Простите меня от всей души»: раскаяние екатеринбуржца, жестоко избившего девочку

Екатеринбуржец попросил прощения у девочки, которую жестоко избил в магазине
© Служба новостей «URA.RU»
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Осень в Екатеринбурге, ребенок, дети, девочка, осень, самокат
Девочка теперь находится в больнице (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец, избивший девятилетнюю девочку в магазине, извинился перед ней и ее родителями. Он заявил, что не понимает, как поднял руку на малышку. Видео допроса подозреваемого URA.RU предоставил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых.

«Подобного раньше со мной не было, у меня у самого две дочки. Никогда не трогал их. Не знаю, как это произошло. <…> Простите меня от всей души», — сказал мужчина.

Мужчина не помнит, как произошел инцидент. Дома он распивал спиртное, а после пошел за добавкой. С девочкой он встретился в магазине на улице Шишимской, 10. После ЧП ее увезли в больницу. Сыщики задержали мужчину по горячим следам. Следователи СКР возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

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Екатеринбуржец, избивший девятилетнюю девочку в магазине, извинился перед ней и ее родителями. Он заявил, что не понимает, как поднял руку на малышку. Видео допроса подозреваемого URA.RU предоставил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых. «Подобного раньше со мной не было, у меня у самого две дочки. Никогда не трогал их. Не знаю, как это произошло. <…> Простите меня от всей души», — сказал мужчина. Мужчина не помнит, как произошел инцидент. Дома он распивал спиртное, а после пошел за добавкой. С девочкой он встретился в магазине на улице Шишимской, 10. После ЧП ее увезли в больницу. Сыщики задержали мужчину по горячим следам. Следователи СКР возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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