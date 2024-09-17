«Простите меня от всей души»: раскаяние екатеринбуржца, жестоко избившего девочку

Екатеринбуржец попросил прощения у девочки, которую жестоко избил в магазине

17 сентября 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Девочка теперь находится в больнице (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Екатеринбуржец, избивший девятилетнюю девочку в магазине, извинился перед ней и ее родителями. Он заявил, что не понимает, как поднял руку на малышку. Видео допроса подозреваемого URA.RU предоставил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых. «Подобного раньше со мной не было, у меня у самого две дочки. Никогда не трогал их. Не знаю, как это произошло. <…> Простите меня от всей души», — сказал мужчина. Мужчина не помнит, как произошел инцидент. Дома он распивал спиртное, а после пошел за добавкой. С девочкой он встретился в магазине на улице Шишимской, 10. После ЧП ее увезли в больницу. Сыщики задержали мужчину по горячим следам. Следователи СКР возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец, избивший девятилетнюю девочку в магазине, извинился перед ней и ее родителями. Он заявил, что не понимает, как поднял руку на малышку. Видео допроса подозреваемого URA.RU предоставил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых. «Подобного раньше со мной не было, у меня у самого две дочки. Никогда не трогал их. Не знаю, как это произошло. <…> Простите меня от всей души», — сказал мужчина. Мужчина не помнит, как произошел инцидент. Дома он распивал спиртное, а после пошел за добавкой. С девочкой он встретился в магазине на улице Шишимской, 10. После ЧП ее увезли в больницу. Сыщики задержали мужчину по горячим следам. Следователи СКР возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).