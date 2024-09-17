«Простите меня от всей души»: раскаяние екатеринбуржца, жестоко избившего девочку

Екатеринбуржец, избивший девятилетнюю девочку в магазине, извинился перед ней и ее родителями. Он заявил, что не понимает, как поднял руку на малышку. Видео допроса подозреваемого URA.RU предоставил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых.
«Подобного раньше со мной не было, у меня у самого две дочки. Никогда не трогал их. Не знаю, как это произошло. <…> Простите меня от всей души», — сказал мужчина.
Мужчина не помнит, как произошел инцидент. Дома он распивал спиртное, а после пошел за добавкой. С девочкой он встретился в магазине на улице Шишимской, 10. После ЧП ее увезли в больницу. Сыщики задержали мужчину по горячим следам. Следователи СКР возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
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