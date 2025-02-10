Власти ЯНАО сократили выплаты уволенным сотрудникам научного центра

В Салехарде (ЯНАО) сотрудники, уволенные по сокращению из Научного центра изучения Арктики, получат почти на пять млн рублей меньше, чем предусматривалось ранее. Об этом сообщает окружной департамент внешних связей.
«Предоставить в 2025 году ГАУ Ямало-Ненецкого автономного округа „Научный центр изучения Арктики“ субсидию на иные цели в размере 10 млн 610 тысяч рублей для осуществления выплат работникам, уволенным из учреждения в связи с сокращением штата работников», — сообщается в приказе окружного департамента внешних связей от седьмого февраля 2025 года. Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 30 января 2025 года.
Документ вносит изменения в приказ, который вышел ранее, 29 января 2025 года. В нем сумма субсидии составляла 15 млн 566 тысяч рублей. Как поясняют в пресс-службе окружного правительства, изменения носят технический характер и актуализируют размер субсидии. URA.RU обратилось также за комментарием в департамент внешних связей. Ответ ожидается.
В начале июня правительство Ямала приняло решение провести оптимизацию в Научном центре изучения Арктики. Под сокращение попали в основном сотрудники гуманитарного сектора — историки, философы, политологи и другие. Многие предпочли уйти мирно, но несколько человек были категорически не согласны с решением властей и обратились в суд. Философ и политолог Тупахина была восстановлена в должности еще 8 ноября, а этнограф Гурьянова — 27 ноября 2024 года.
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