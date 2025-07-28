Медаль «За Отвагу» получил боец из Надыма
Военнослужащий из Надыма (ЯНАО) Ярослав Бочков получил государственную награду — медаль «За Отвагу». О подвиге земляка сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
«Наш земляк награжден медалью „За отвагу“ за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач. Поздравляю Ярослава с заслуженной наградой и желаю ему и всем нашим воинам крепкого здоровья, благополучия, сил», — написал Дмитрий Жаромских в личном telegram-канале.
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