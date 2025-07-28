28 июля 2025

В реке Таз в ЯНАО нашли тело мужчины

В Красноселькупском районе утонул 45-летний житель ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В Красноселькупском районе ЯНАО нашли тело утонувшего мужчины
В Красноселькупском районе ЯНАО нашли тело утонувшего мужчины Фото:

В Красноселькупском районе ЯНАО найдено тело 45-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба окружного главка МЧС.

«В угодье Мангуй, расположенном в 90 километрах вниз по течению реки Таз от села Красноселькуп в воде обнаружено тело 45-летнего мужчины», — сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС в telegram-канале. Уточняется, что происшествие случилось 28 июля.

Происшествия на водных объектах происходят нередко. Так, 26 июля стало известно об обнаружении тела 44-летней женщины, которая перевернулась на лодке.

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В Красноселькупском районе ЯНАО найдено тело 45-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба окружного главка МЧС. «В угодье Мангуй, расположенном в 90 километрах вниз по течению реки Таз от села Красноселькуп в воде обнаружено тело 45-летнего мужчины», — сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС в telegram-канале. Уточняется, что происшествие случилось 28 июля. Происшествия на водных объектах происходят нередко. Так, 26 июля стало известно об обнаружении тела 44-летней женщины, которая перевернулась на лодке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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