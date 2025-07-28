В реке Таз в ЯНАО нашли тело мужчины

В Красноселькупском районе ЯНАО нашли тело утонувшего мужчины
В Красноселькупском районе ЯНАО найдено тело 45-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба окружного главка МЧС.
«В угодье Мангуй, расположенном в 90 километрах вниз по течению реки Таз от села Красноселькуп в воде обнаружено тело 45-летнего мужчины», — сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС в telegram-канале. Уточняется, что происшествие случилось 28 июля.
Происшествия на водных объектах происходят нередко. Так, 26 июля стало известно об обнаружении тела 44-летней женщины, которая перевернулась на лодке.
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