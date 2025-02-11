Олимпиец возглавил министерство спорта Челябинской области. Фото

Губернатор Текслер назначил главой челябинского минспорта бадминтониста Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Алексей Текслер и новый министр спорта Владимир Иванов
Из большого спорта Владимир Иванов перешел в большую политику Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Известный бадминтонист Владимир Иванов возглавил министерство спорта Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Алексей Текслер подчеркнул, что назначение Владимира Иванова является важным шагом для развития спорта в Челябинской области. Губернатор выразил уверенность, что опыт олимпийца, его знания спортивной системы изнутри и понимание потребностей спортсменов позволят значительно улучшить спортивную инфраструктуру и результаты региональных спортсменов», — говорится в сообщении.

В регионе и в стране Владимир Иванов известен как участник Олимпийских игр 2012 и 2016 года, чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России. Также он награжден медалями «Участник гуманитарного конвоя» и «За содействие СВО».

В мае 2022 года министерство спорта региона покинул Максим Соколов, который руководил им с апреля 2021 года. На его место был поставлен Александр Гриб, до этого работавший замминистра финансов региона. Однако в октябре 2024 года после губернаторских выборов он стал вице-премьером в статусе министра общественной безопасности региона, а ведомство временно возглавила первый зам Анна Кодина.

Губернатор Алексей Текслер и новый министр спорта Владимир Иванов
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Известный бадминтонист Владимир Иванов возглавил министерство спорта Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Алексей Текслер подчеркнул, что назначение Владимира Иванова является важным шагом для развития спорта в Челябинской области. Губернатор выразил уверенность, что опыт олимпийца, его знания спортивной системы изнутри и понимание потребностей спортсменов позволят значительно улучшить спортивную инфраструктуру и результаты региональных спортсменов», — говорится в сообщении. В регионе и в стране Владимир Иванов известен как участник Олимпийских игр 2012 и 2016 года, чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России. Также он награжден медалями «Участник гуманитарного конвоя» и «За содействие СВО». В мае 2022 года министерство спорта региона покинул Максим Соколов, который руководил им с апреля 2021 года. На его место был поставлен Александр Гриб, до этого работавший замминистра финансов региона. Однако в октябре 2024 года после губернаторских выборов он стал вице-премьером в статусе министра общественной безопасности региона, а ведомство временно возглавила первый зам Анна Кодина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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