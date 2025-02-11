Олимпиец возглавил министерство спорта Челябинской области. Фото

Губернатор Текслер назначил главой челябинского минспорта бадминтониста Иванова

11 февраля 2025 в 17:11 Размер текста - 17 +

Из большого спорта Владимир Иванов перешел в большую политику Фото: пресс-служба правительства Челябинской области новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Известный бадминтонист Владимир Иванов возглавил министерство спорта Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Алексей Текслер подчеркнул, что назначение Владимира Иванова является важным шагом для развития спорта в Челябинской области. Губернатор выразил уверенность, что опыт олимпийца, его знания спортивной системы изнутри и понимание потребностей спортсменов позволят значительно улучшить спортивную инфраструктуру и результаты региональных спортсменов», — говорится в сообщении. В регионе и в стране Владимир Иванов известен как участник Олимпийских игр 2012 и 2016 года, чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России. Также он награжден медалями «Участник гуманитарного конвоя» и «За содействие СВО». В мае 2022 года министерство спорта региона покинул Максим Соколов, который руководил им с апреля 2021 года. На его место был поставлен Александр Гриб, до этого работавший замминистра финансов региона. Однако в октябре 2024 года после губернаторских выборов он стал вице-премьером в статусе министра общественной безопасности региона, а ведомство временно возглавила первый зам Анна Кодина. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный бадминтонист Владимир Иванов возглавил министерство спорта Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Алексей Текслер подчеркнул, что назначение Владимира Иванова является важным шагом для развития спорта в Челябинской области. Губернатор выразил уверенность, что опыт олимпийца, его знания спортивной системы изнутри и понимание потребностей спортсменов позволят значительно улучшить спортивную инфраструктуру и результаты региональных спортсменов», — говорится в сообщении. В регионе и в стране Владимир Иванов известен как участник Олимпийских игр 2012 и 2016 года, чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России. Также он награжден медалями «Участник гуманитарного конвоя» и «За содействие СВО». В мае 2022 года министерство спорта региона покинул Максим Соколов, который руководил им с апреля 2021 года. На его место был поставлен Александр Гриб, до этого работавший замминистра финансов региона. Однако в октябре 2024 года после губернаторских выборов он стал вице-премьером в статусе министра общественной безопасности региона, а ведомство временно возглавила первый зам Анна Кодина.