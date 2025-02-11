Воздушная разведка ВС РФ помогла предотвратить запланированное широкомасштабное наступление украинских войск в Белгородской области. Также российские военные обнаружили, что в ангаре для сельскохозяйственных нужд, расположенном в селе Колодезное Харьковской области, было скрыто более 10 единиц боевой техники противники. Вся она была уничтожена. Ход событий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
ВС РФ не дали армии Украины прорваться на приграничные территории
Российские военные с помощью воздушной разведки предотвратили планировавшееся крупномасштабное наступление украинских сил в Белгородской области. Позже было выявлено, что более 10 единиц боевой техники ВСУ были спрятаны в сельском хозяйственном ангаре в селе Колодезное, Харьковской области. Среди этой техники находились три польских боевых машины пехоты «Росомак» и два бронеавтомобиля «Козак». Данное местоположение находилось в непосредственной близости от границы РФ — всего в 10 километрах. Оператор FPV-дрона на оптоволокне нанес удар по замаскированной технике, тем самым сорвав планы ВСУ, передает telegram-канал Shot.
Успехи ВС РФ на часовоярском направлении открывают путь к Константиновке
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что достижения российских войск в районах Дзержинска (Торецк — украинское название) и Часова Яра создают возможности для продвижения в направлении Константиновки. Об этом Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
На часовоярском направлении ВС РФ продолжают осуществлять штурмовые операции, демонстрируя тактические успехи почти каждый день. В то же время, российские войска оказывают давление на украинские оборонительные позиции по флангам. Так, ВС России удается отвлекать часть сил украинской стороны, которые могли бы быть использованы в городских боях, отмечается в telegram-канале WarGonzo.
Донецкое направление
На донецком участке фронта ВС России продолжают наступательные операции в направлении Константинополя, активно продвигаясь в районе Андреевки, особенно возле дачных поселков. Бойцы стремятся окружить населенный пункт с южной стороны. При этом ВСУ оказывают значительное сопротивление, однако ВС РФ преодолевают оборонительные рубежи противника, заявили в telegram-канале WarGonzo.
Ореховское направление
Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВС России применили корректируемые авиабомбы для удара по объектам, где временно размещались подразделения ВСУ. Атака была осуществлена в селе Кирово (украинское название — Таврическое). В результате были уничтожены десятки украинских военнослужащих, передает ТАСС.
Покровское направление
Основная интенсивность боевых действий наблюдается на покровском направлении, где ведутся жестокие сражения на нескольких ключевых участках. Несмотря на это, главные боевые подразделения ВС РФ до сих пор не введены в полном составе на фронт, это использует украинская армия, пытаясь контратаковать, пишет telegram-канал WarGonzo.
Курское направление
В Курской области российские войска смогли нивелировать большую часть достижений недавней контратаки ВС Украины. В ходе этой операции украинские силы вклинились в оборонительные линии России в Суджанском районе. Несмотря на это, дальнейшее продвижение ВСУ оказалось крайне затруднительным. Кроме того, отмечается активизация перемещения дополнительных резервов противника из территории Сумской области, передает telegram-канал WarGonzo.
Атаки ВСУ на регионы РФ
В ночь на 11 февраля жители Заводского района Энгельса (Саратовская область) слышались звуки, напоминающие выстрелы, и сигналы тревоги. По предварительным данным, это произошло потому, что системы ПВО сбили несколько беспилотников противника. В районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в результате атаки возник пожар.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин позже подтвердил информацию о масштабном пожаре и значительном ущербом для НПЗ. На местах предполагаемого падения обломков БПЛА сейчас ведутся оперативные работы.
Сколько дронов противника сбили за ночь
Согласно информации Минобороны, за ночь 11 февраля средства ПВО уничтожили 40 БПЛА Украины. Большинство из них ликвидировали над территорией Саратовской области — 18 дронов, в Ростовской — 13 дронов, в Брянской — шесть, в Волгоградской — два и в Белгородской областях — один беспилотник.
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