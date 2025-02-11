В Баку демонтируют вывеску Русского дома

В Баку (Азербайджан) начался демонтаж надписей со здания, в котором находится Русский дом. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Азербайджане. Это происходит после официального уведомления о прекращении деятельности данного культурного центра.
«Идет процесс демонтажа надписей со здания», — отметили в представительстве Россотрудничества, их слова передает РИА Новости. Ранее, 3 февраля, Азербайджан направил ноту о закрытии Русского дома, ссылаясь на отсутствие его регистрации как юрлица.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков, в свою очередь, утверждал, что Москва неоднократно обращалась к МИД и Минюсту Азербайджана за помощью в регистрации, но ответа так и не последовало. При этом Русский дом занимался только гуманитарным сотрудничеством и не вмешивался в политику, подчеркнул Примаков.
Организация была учреждена в Баку еще в 1997 году на основании соглашения между правительством РФ и азербайджанскими властями. Однако 3 февраля 2025 года Азербайджан заявил о намерении закрыть Русский дом. По мнению местных журналистов, так страна защищает национальные интересы и демонстрирует независимость от внешнего вмешательства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение недоразумением. Он также выразил надежду на то, что ситуацию удастся урегулировать в ходе диалога между Москвой и Баку.
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