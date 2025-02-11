Русский дом в Баку выступил с заявлением

Русский дом в Баку официально объявил о своем закрытии
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Русский дом в Баку закрывается
Русский дом в Баку закрывается Фото:

МИД Азербайджана потребовал приостановить деятельность Россотрудничества в Баку. В связи с этим Русский дом в столице Азербайджана сообщил, что начал процедуру приостановки своих операций.

«В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества — Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности», — заявили в культурном центре. Сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале.

Ранее в столице Азербайджана Баку начались работы по демонтажу табличек и надписей на здании, где располагается Русский дом. Эти меры принимаются в связи с официальным уведомлением о закрытии культурного учреждения.

Русский дом в Баку был основан в 1997 году в результате подписания соглашения между Россией и правительством Азербайджана. Однако 3 февраля 2025 года азербайджанские власти объявили о своем решении прекратить деятельность этой организации. Местные СМИ сообщают, что такое решение является частью стратегии страны по защите национальных интересов и подчеркивает стремление к укреплению независимости, минимизируя иностранное влияние.

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МИД Азербайджана потребовал приостановить деятельность Россотрудничества в Баку. В связи с этим Русский дом в столице Азербайджана сообщил, что начал процедуру приостановки своих операций. «В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества — Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности», — заявили в культурном центре. Сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале. Ранее в столице Азербайджана Баку начались работы по демонтажу табличек и надписей на здании, где располагается Русский дом. Эти меры принимаются в связи с официальным уведомлением о закрытии культурного учреждения. Русский дом в Баку был основан в 1997 году в результате подписания соглашения между Россией и правительством Азербайджана. Однако 3 февраля 2025 года азербайджанские власти объявили о своем решении прекратить деятельность этой организации. Местные СМИ сообщают, что такое решение является частью стратегии страны по защите национальных интересов и подчеркивает стремление к укреплению независимости, минимизируя иностранное влияние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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