Экономист Цыганов предложил необычный способ решить проблему с жильем в России

Лизинг жилья поможет семьям купить квартиры выгодно
© Служба новостей «URA.RU»
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В стране нужно внедрить практику лизинга недвижимости
В стране нужно внедрить практику лизинга недвижимости Фото:

Проблему с доступным жильем в России можно решать, если внедрить практику лизинга недвижимости, этот механизм используется во многих странах мира. Об этом URA.RU заявил завкафедрой ипотечного и жилищного кредитования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

«Лизинг недвижимости с господдержкой мог бы помочь решить проблему доступного жилья. Семья какое-то время арендует квартиру, а потом выкупает ее, причем, в стоимость засчитываются выплаченные арендные платежи, — пояснил Цыганов. — Эти механизмы есть в мире. И они должны быть в России».

Что касается жилья для многодетных, по мнению Цыганова, им лучше жить в своем доме и иметь возможность пользоваться приусадебным участком. «Вопрос, как и где спланировать в условиях даже крупных городов появление особых районов с таунхаусами, с индивидуальным жилищным строительством», — говорит он. — Это жилье могло бы предоставляться семьям в аренду, но аренду социальную, которая реализуется в рамках муниципалитета или субъекта федерации по программам, которые бы позволяли многодетной семье чувствовать себя максимально защищенной». О том, какие еще меры могли бы помочь обеспечить семьи доступным жильем, читайте в материале URA.RU.

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Проблему с доступным жильем в России можно решать, если внедрить практику лизинга недвижимости, этот механизм используется во многих странах мира. Об этом URA.RU заявил завкафедрой ипотечного и жилищного кредитования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. «Лизинг недвижимости с господдержкой мог бы помочь решить проблему доступного жилья. Семья какое-то время арендует квартиру, а потом выкупает ее, причем, в стоимость засчитываются выплаченные арендные платежи, — пояснил Цыганов. — Эти механизмы есть в мире. И они должны быть в России». Что касается жилья для многодетных, по мнению Цыганова, им лучше жить в своем доме и иметь возможность пользоваться приусадебным участком. «Вопрос, как и где спланировать в условиях даже крупных городов появление особых районов с таунхаусами, с индивидуальным жилищным строительством», — говорит он. — Это жилье могло бы предоставляться семьям в аренду, но аренду социальную, которая реализуется в рамках муниципалитета или субъекта федерации по программам, которые бы позволяли многодетной семье чувствовать себя максимально защищенной». О том, какие еще меры могли бы помочь обеспечить семьи доступным жильем, читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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