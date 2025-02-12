Диетолог назвала самый вредный мармелад

Мармелад — одно из любимых детских лакомств. Ребята по всему миру выпрашивают у родителей тянущиеся, сладкие или кислые конфеты самого разного цвета. А взрослые соглашаются и покупают мармелад детям, не подозревая, насколько вредным он может оказаться. Диетолог, гастроэнтеролог I категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала URA.RU, какой мармелад самый вредный.
Чем ярче мармелад — тем он вреднее
Сегодня в торговых центрах часто можно встретить магазины со сладостями, наполненные разноцветными яркими конфетами. Детям они очень нравятся, и родители не могут устоять перед уговорами. А в итоге это может закончиться проблемами со здоровьем.
«Самые яркие красители — самые вредные. Синие, зеленые, оранжевые и красные конфеты детям очень нравятся, но они могут вызывать не только аллергию, но и онкологию», — предупредила Нурия Дианова.
Также в ярком мармеладе часто встречается диоксид титана — вещество, из-за которого у человека резко ухудшается микрофлора кишечника. Диетолог объяснила, что эта добавка приводит к тому, что организм становится намного более восприимчив к различным отравлениям.
Нурия Дианова подчеркнула, что детям лучше вообще не есть яркий мармелад, несмотря на то, что именно на них и рассчитан такой ход маркетологов. Вместо этого нужно искать натуральные мармелады, которые также можно найти в продаже.
«Да, они выглядят не так презентабельно, но они намного полезнее, потому что в них не используются яркие красители», — советует диетолог. «Есть хорошие производители. Конечно, полезный мармелад будет стоить дороже, чем цветной сахар, но выбор всегда есть».
Что должно быть в составе мармелада
В первую очередь, нужно понимать, из чего вообще делается мармелад. Изначально сладость делали из фруктов, богатых пектином: айвы, яблок и абрикосов. Благодаря этому веществу при уваривании фрукты приобретают твердую консистенцию мармелада, а не мягкого варенья.
Но уже в XVIII веке европейские кулинары начали экспериментировать с мармеладом и добавлять в него усилители желирования. Сначала в ход шел отвар из хрящей и мяса телят и рыбий клей, а затем сладость стали делать с агар-агаром и желатином.
Благодаря добавленным усилителям желирования повара смогли делать мармелад из самых разных фруктов, ягод и овощей, щедро добавляя сахар для усиления вкуса. По мнению диетолога, из-за этого мармелад стал намного вреднее, ведь самое полезное в нем — это пектин.
«Мармелад стоит брать, только если в его составе есть пектин», — заявила Нурия Дианова. «Сам по себе пектин очень полезен. Потому что это относительно правильная клетчатка, которая благоприятствует идеальной работе кишечника и способствует росту микробиоты».
По словам диетолога, пектин — самое полезное, что есть в мармеладе. И покупая сладость на основе другого усилителя желирования, родители зачастую получают лишь сахар в красивой упаковке.
Помимо пектина, в составе мармелада нужно искать пюре из ягод или фруктов — чтобы убедиться, что сладость сделана не только из сахара. «Если в начале состава стоит сахар или глюкозно-фруктозный сироп, то мы покупаем не мармелад, а сахар в другом обличии», — заявила диетолог.
По словам Нурии Диановой, даже в мармеладе, сделанном из фруктов и ягод, может содержаться огромное количество сахара: на 100 грамм продукта около 80 грамм углеводов. Поэтому обычно и взрослые, и дети, переедают мармелад.
«К мармеладу у людей много доверия, но его калорийность чуть меньше, чем калорийность сахара. Нужно осознавать это», — подчеркнула Нурия Дианова. «Иначе здравствуй диабет, ожирение и нарушение инсулинорезистентности».
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