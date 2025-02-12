12 февраля 2025

Появились очертания будущего бассейна КГУ в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Заозерном достраивают бассейн КГУ
В Заозерном достраивают бассейн КГУ Фото:

В Кургане достраивают бассейн КГУ в первом микрорайоне Заозерного. Рабочие подрядчика «Курганстальмост» уже поставили окна на объекте и приступили к утеплению здания. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на стройке. 

«Здание бассейна КГУ уже полностью построено. Установлены окна, рабочие занимаются утеплением объекта», — передает корреспондент. После этого приступят к другим внутренним и внешним работам. 

Контракт по срокам окончания строительства изменяли уже три раза за 2,5 месяца. Согласно последнему дополнительному соглашению, подписанному между заказчиком и подрядчиком, сдать бассейн планируют до 30 апреля 2025 года. Стройка идет с 2022 года. За это время она замораживалась из-за проблем с грунтовыми водами, менялась стоимость контракта из-за подорожания стройматериалов.

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В Кургане достраивают бассейн КГУ в первом микрорайоне Заозерного. Рабочие подрядчика «Курганстальмост» уже поставили окна на объекте и приступили к утеплению здания. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на стройке.  «Здание бассейна КГУ уже полностью построено. Установлены окна, рабочие занимаются утеплением объекта», — передает корреспондент. После этого приступят к другим внутренним и внешним работам.  Контракт по срокам окончания строительства изменяли уже три раза за 2,5 месяца. Согласно последнему дополнительному соглашению, подписанному между заказчиком и подрядчиком, сдать бассейн планируют до 30 апреля 2025 года. Стройка идет с 2022 года. За это время она замораживалась из-за проблем с грунтовыми водами, менялась стоимость контракта из-за подорожания стройматериалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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