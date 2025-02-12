В Кургане достраивают бассейн КГУ в первом микрорайоне Заозерного. Рабочие подрядчика «Курганстальмост» уже поставили окна на объекте и приступили к утеплению здания. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на стройке.
«Здание бассейна КГУ уже полностью построено. Установлены окна, рабочие занимаются утеплением объекта», — передает корреспондент. После этого приступят к другим внутренним и внешним работам.
Контракт по срокам окончания строительства изменяли уже три раза за 2,5 месяца. Согласно последнему дополнительному соглашению, подписанному между заказчиком и подрядчиком, сдать бассейн планируют до 30 апреля 2025 года. Стройка идет с 2022 года. За это время она замораживалась из-за проблем с грунтовыми водами, менялась стоимость контракта из-за подорожания стройматериалов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!