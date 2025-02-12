ФСБ опубликовала видео задержания директора челябинского МУП Кочнева

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Сергея Кочнева и его заместителя задержали на рабочем месте
Сергея Кочнева и его заместителя задержали на рабочем месте Фото:

Пресс-служба УФСБ по Челябинской области опубликовала кадры задержания директора МУП «Коммет» Сергея Кочнева и его заместителя. Судя по видео, мужчин задержали на рабочем месте.

Кочнев с заместителем не сопротивлялись при задержании. На видео один из них предоставляет сотрудникам своей служебный компьютер (вероятно, для проверки). После их вывели из здания МУП «Коммет» и повезли на допрос в следственный орган регионального управления ФСБ.

В отношении руководства учреждения возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следствие считает, что они заключали фиктивные подрядные договоры с аффилированными фирмами на техническое обслуживание имущественного комплекса предприятия, которое на момент совершения сделок фактически не принадлежало организации-заказчику. При этом работы фактически не выполнялись, а после подписания актов приемки выполненных работ и их оплаты денежные средства возвращались заказчику.

Схема функционировала с декабря 2023 года по февраль 2025 года. За этом время Кочневу и его заместителю удалось похитить денежные средства муниципального предприятия в размере более 2,2 млн рублей.

Сейчас мужчины задержаны. Вскоре им должны избрать меру пресечения. В администрации Челябинска URA.RU сообщили, что заинтересованы во всестороннем расследовании.

Это не первый визит ФСБ в МУП «Коммет». В июле 2022 года они уже приходили в учреждение с обысками. Тогда с поличным при получении взяток был задержан директор Илья Зарипов. По итогу его осудили. Он отделался условным сроком.

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Пресс-служба УФСБ по Челябинской области опубликовала кадры задержания директора МУП «Коммет» Сергея Кочнева и его заместителя. Судя по видео, мужчин задержали на рабочем месте. Кочнев с заместителем не сопротивлялись при задержании. На видео один из них предоставляет сотрудникам своей служебный компьютер (вероятно, для проверки). После их вывели из здания МУП «Коммет» и повезли на допрос в следственный орган регионального управления ФСБ. В отношении руководства учреждения возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следствие считает, что они заключали фиктивные подрядные договоры с аффилированными фирмами на техническое обслуживание имущественного комплекса предприятия, которое на момент совершения сделок фактически не принадлежало организации-заказчику. При этом работы фактически не выполнялись, а после подписания актов приемки выполненных работ и их оплаты денежные средства возвращались заказчику. Схема функционировала с декабря 2023 года по февраль 2025 года. За этом время Кочневу и его заместителю удалось похитить денежные средства муниципального предприятия в размере более 2,2 млн рублей. Сейчас мужчины задержаны. Вскоре им должны избрать меру пресечения. В администрации Челябинска URA.RU сообщили, что заинтересованы во всестороннем расследовании. Это не первый визит ФСБ в МУП «Коммет». В июле 2022 года они уже приходили в учреждение с обысками. Тогда с поличным при получении взяток был задержан директор Илья Зарипов. По итогу его осудили. Он отделался условным сроком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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