12 февраля 2025

В Шадринске откроют выставку военных трофеев, захваченных в ходе СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспонаты для выставки передали курганские бойцы
Экспонаты для выставки передали курганские бойцы Фото:

В Шадринске 15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, откроется выставка военных трофеев, которые были захвачены в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В ЦДК „Октябрь“ будет представлена экспозиция вооружения, захваченного в ходе СВО. Трофеи передали бойцы Курганской области сотрудникам Народного Фронта. Дети могут посетить экспозицию только в сопровождении родителей. Время работы выставки — с 11:00 до 14:30», — сообщает пресс-служба мэрии Шадринска.

В честь 36-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Шадринске также возложат цветы к Мемориалу воинам-интернационалистам по ул. Розы Люксембург и проведут бесплатный концерт в ЦДК «Октябрь». Он начнется в 11:30.

Ранее в Шадринске уже проводили подобную выставку. В ноябре прошлого года она проходила на базе Дворца культуры. 

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В Шадринске 15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, откроется выставка военных трофеев, которые были захвачены в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «В ЦДК „Октябрь“ будет представлена экспозиция вооружения, захваченного в ходе СВО. Трофеи передали бойцы Курганской области сотрудникам Народного Фронта. Дети могут посетить экспозицию только в сопровождении родителей. Время работы выставки — с 11:00 до 14:30», — сообщает пресс-служба мэрии Шадринска. В честь 36-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Шадринске также возложат цветы к Мемориалу воинам-интернационалистам по ул. Розы Люксембург и проведут бесплатный концерт в ЦДК «Октябрь». Он начнется в 11:30. Ранее в Шадринске уже проводили подобную выставку. В ноябре прошлого года она проходила на базе Дворца культуры. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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