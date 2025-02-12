В Шадринске откроют выставку военных трофеев, захваченных в ходе СВО

В Шадринске 15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, откроется выставка военных трофеев, которые были захвачены в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«В ЦДК „Октябрь“ будет представлена экспозиция вооружения, захваченного в ходе СВО. Трофеи передали бойцы Курганской области сотрудникам Народного Фронта. Дети могут посетить экспозицию только в сопровождении родителей. Время работы выставки — с 11:00 до 14:30», — сообщает пресс-служба мэрии Шадринска.
В честь 36-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Шадринске также возложат цветы к Мемориалу воинам-интернационалистам по ул. Розы Люксембург и проведут бесплатный концерт в ЦДК «Октябрь». Он начнется в 11:30.
Ранее в Шадринске уже проводили подобную выставку. В ноябре прошлого года она проходила на базе Дворца культуры.
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