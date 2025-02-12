12 февраля 2025

В ЯНАО открыли продажу билетов на паромное сообщение

Первый в этом году выход парома Салехард — Приобье запланирован на 30 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Паром из Салехарда пойдет 30 мая (архивное фото)
Паром из Салехарда пойдет 30 мая (архивное фото) Фото:

В ЯНАО началась продажа билетов на паромы по маршруту Салехард — Приобье. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 29 мая», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Из окружной столицы паром отправится 30 мая.

Уточнить рейсы и приобрести билеты можно на сайте перевозчика. Пароходное сообщение будет зависеть от ледовой обстановки на маршруте. 

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В ЯНАО началась продажа билетов на паромы по маршруту Салехард — Приобье. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 29 мая», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Из окружной столицы паром отправится 30 мая. Уточнить рейсы и приобрести билеты можно на сайте перевозчика. Пароходное сообщение будет зависеть от ледовой обстановки на маршруте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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