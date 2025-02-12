В ЯНАО открыли продажу билетов на паромное сообщение

Паром из Салехарда пойдет 30 мая (архивное фото)
В ЯНАО началась продажа билетов на паромы по маршруту Салехард — Приобье. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 29 мая», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Из окружной столицы паром отправится 30 мая.
Уточнить рейсы и приобрести билеты можно на сайте перевозчика. Пароходное сообщение будет зависеть от ледовой обстановки на маршруте.
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