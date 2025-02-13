Появилось видео с места гибели двух горняков в одной из шахт Соликамска (Пермский край). Кадрами поделилась пресс-служба СУ СКР по региону.
«Оперативное видео осмотра места происшествия. Инцидент с гибелью рабочих в калийной шахте Соликамска», — указано в сообщении ведомства. Ролик выложен в telegram-канале следственного управления.
Из-за ЧП в городе отменяют развлекательные мероприятия. Представители «Уралкалия» выразили соболезнования семьям погибших. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил правительству региона оказать помощь родным погибших и разобраться в причинах трагедии. С хронологией основных событий можно ознакомиться в материале URA.RU.
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