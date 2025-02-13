СК опубликовал видео из шахты «Уралкалия» в Соликамске, где погибли двое рабочих. Видео

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ЧП произошло в 10:00 на шахте СКРУ-3
ЧП произошло в 10:00 на шахте СКРУ-3 Фото:
новость из сюжета
ЧП на шахте «Уралкалия» в Соликамске

Появилось видео с места гибели двух горняков в одной из шахт Соликамска (Пермский край). Кадрами поделилась пресс-служба СУ СКР по региону.

«Оперативное видео осмотра места происшествия. Инцидент с гибелью рабочих в калийной шахте Соликамска», — указано в сообщении ведомства. Ролик выложен в telegram-канале следственного управления.

Из-за ЧП в городе отменяют развлекательные мероприятия. Представители «Уралкалия» выразили соболезнования семьям погибших. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил правительству региона оказать помощь родным погибших и разобраться в причинах трагедии. С хронологией основных событий можно ознакомиться в материале URA.RU.

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Появилось видео с места гибели двух горняков в одной из шахт Соликамска (Пермский край). Кадрами поделилась пресс-служба СУ СКР по региону. «Оперативное видео осмотра места происшествия. Инцидент с гибелью рабочих в калийной шахте Соликамска», — указано в сообщении ведомства. Ролик выложен в telegram-канале следственного управления. Из-за ЧП в городе отменяют развлекательные мероприятия. Представители «Уралкалия» выразили соболезнования семьям погибших. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил правительству региона оказать помощь родным погибших и разобраться в причинах трагедии. С хронологией основных событий можно ознакомиться в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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