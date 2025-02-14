Трамп раскрыл, чего ждет от переговоров по окончанию СВО

Глава Белого дома Дональд Трамп ожидает не уступок России, а завершения украинского конфликта. Об этом он рассказал в ходе общения с прессой.
«Я хочу, чтобы кровопролитие прекратилось… Что касается переговоров: может, они многое уступят, может, нет», — сказал Трамп, чьи слова прозвучали в прямом эфире Fox News на Youtube. По его словам, Россия «забирает довольно большой кусок территории».
Трамп также признал, что исключение России из «большой восьмерки» (G8) было ошибкой. Кроме того, он заявил, что лично уничтожил БРИКС. Об этих и других не менее громких заявлениях Трампа — в материале URA.RU.
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