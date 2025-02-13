13 февраля 2025

Задержанному гендиректору «Гортранса» Екатеринбурга нашли замену

«Гортранс» Екатеринбурга возглавит Михаил Щипанов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание муниципального унитарного предприятия «Городской транспорт». Екатеринбург , гортранс
Нового руководителя подобрали внутри коллектива Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали гендиректора «Гортранса»

Гендиректором «Гортранса» Екатеринбурга вместо задержанного Сергея Нугаева будет главный инженер предприятия Михаил Щипанов. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Щипанова выбрали потому, что он не из команды Нугаева. Не участвовал в схемах», — объяснил собеседник.

О задержании Нугаева, который руководит «Гортрансом» с 2018 года, стало известно утром 14 февраля. По данным URA.RU, операцию проводило УФСБ по Свердловской области (в ведомстве сведения не подтвердили, но и не опровергли). Нугаева взяли при получении 160 тысяч рублей от директора «Спецатомремсервиса» (занимается ремонтом автобусов) Евгения Пильникова. В «Спецатомремсервисе» URA.RU заявили, что не владеют информацией об уголовном преследовании бизнесмена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гендиректором «Гортранса» Екатеринбурга вместо задержанного Сергея Нугаева будет главный инженер предприятия Михаил Щипанов. Об этом URA.RU сообщил источник. «Щипанова выбрали потому, что он не из команды Нугаева. Не участвовал в схемах», — объяснил собеседник. О задержании Нугаева, который руководит «Гортрансом» с 2018 года, стало известно утром 14 февраля. По данным URA.RU, операцию проводило УФСБ по Свердловской области (в ведомстве сведения не подтвердили, но и не опровергли). Нугаева взяли при получении 160 тысяч рублей от директора «Спецатомремсервиса» (занимается ремонтом автобусов) Евгения Пильникова. В «Спецатомремсервисе» URA.RU заявили, что не владеют информацией об уголовном преследовании бизнесмена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...