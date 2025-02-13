Задержанному гендиректору «Гортранса» Екатеринбурга нашли замену

Гендиректором «Гортранса» Екатеринбурга вместо задержанного Сергея Нугаева будет главный инженер предприятия Михаил Щипанов. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Щипанова выбрали потому, что он не из команды Нугаева. Не участвовал в схемах», — объяснил собеседник.
О задержании Нугаева, который руководит «Гортрансом» с 2018 года, стало известно утром 14 февраля. По данным URA.RU, операцию проводило УФСБ по Свердловской области (в ведомстве сведения не подтвердили, но и не опровергли). Нугаева взяли при получении 160 тысяч рублей от директора «Спецатомремсервиса» (занимается ремонтом автобусов) Евгения Пильникова. В «Спецатомремсервисе» URA.RU заявили, что не владеют информацией об уголовном преследовании бизнесмена.
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